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أنت حر ما لم تضر

9/24/2023 5:55:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); }); يعتبر الحوار من المهارات الاجتماعية التي لا يجيدها الجميع بشكل فعال، ذلك إن استخدامنا لكلماتنا يعتبر فناً، كما قال سقراط: ((تكلم حتى أراك)). البعض منا في الحوارات والنقاشات قد يؤذي بكلماته من حوله، وذلك بتضمينه كلمات محملة بالتهم المبطنة أو المباشرة أو بكلمات جارحة وقاسية، والعذر أن تلك الكلمات تدخل تحت إطار النقد والحوار والطرح بحرية، ولكن للأسف البعض لا يعلم أن الحرية إذا فقدت في الحوار فقد الحديث جوهره ومكانته، ذلك أن من مبادئ الحوار الناجح الاحترام الذي يقوم على فهم آراء ووجهات نظر الآخر والبعد عن تناول الذات الشخصية لصاحب الرأي. ((أنت حر ما لم تضر))، وردت هذه العبارة على لسان بعض الحكماء، ومعناها: اصنع ما شئت ما دمت لم تتجاوز حدود اللباقة، وحرية الإنسان تنتهي عند الوصول إلى حق غيره؛ فكما لك حرية فلغيرك كذلك، وعند الاعتداء على حرية الغير، تنتهي حرية الفرد تماماً. لذلك نحن مسؤولون عما نكتبه ونقوله ونناقشه مع الآخرين، فالحرية في الحوار، هي الاحترام والالتزام بالحدود دون الدخول في الهمجية والفوضى وإلقاء التهم على الآخرين، ويومياً نشاهد على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الكلمات والعبارات التي تدخل تحت إطار الشتم والإيذاء وربما تصفية الحسابات، الحوار في أبسط معالمه هو فن اختيار الكلمات والاستفادة من تجارب الآخرين وأن يكون لدينا حس قوي بالاستماع وأخذ الفائدة، فالحوار الناجح هو الذي يؤدي إلى نتائج واضحة ويزيل أي لبس، ويستفاد منه بالمعرفة والفهم والتفاهم. لذلك نحتاج لنشر ثقافة الذوق العالي في الحوار والتخاطب والتحاور بالكلمات البناءة القائمة على مبدأ الاحترام المتبادل والاختلاف لا الخلاف، ومحاولة البعد عن التعصب الذي يثير الحقد، وتجنب الألفاظ التي تثير الكراهية، المطلوب أن تثير فينا الحوارات مع الآخر مهارة التفكير، والتأمل، وأن تكون ممارسة وجزءاً من حياتنا، وكما قال الفيلسوف الشهير أفلاطون: ((التفكير حوار الروح مع ذاتها)).

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