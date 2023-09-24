كذب المنجمون ولو صدقوا

أوقات الشدائد والأزمات أوقات صعبة عسيرة، قد تختلط فيها بعض الأمور على بعض الناس، ما لم يتحل الإنسان بالصبر وقوة الإيمان وثبات النفس والبصيرة والعقلانية.

ومن هنا يستغل بعض الأدعياء المتاجرين مثل هذه الظروف لترويج أنفسهم منبئين للحوادث، فيرجمون بالغيب في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، مدعين أن حدثاً ما سيحدث هنا، وحدثاً ما سيحدث هناك.

وقد يتلو بعضهم قائمة عريضة من التنبؤات التي يزعم بل ويجزم بوقوعها في هذا البلد أو ذاك، أو في هذه السنة أو تلك، مدعياً وقوع أزمات اقتصادية واضطرابات سياسية وكوارث طبيعية، وغير ذلك من الأمور التي تمس حياة الناس ومجتمعاتهم ودولهم، لا عن علم وحجة وبرهان، بل عن تخرص وتخمين وتكهنات، مثيراً الذعر والفزع والاضطراب بين الناس.

إن مثل هذه الظاهرة التي تتمثل في ظهور هؤلاء الأدعياء الذين يستغلون ظروف الناس ومخاوفهم لتحقيق مكاسبهم الشخصية بين الفينة والأخرى جديرة بأن نحذر منها كل الحذر، ولو زخرفوا كلامهم بعبارات منمقة واستدلالات زائفة بالأبراج والنجوم وعلوم الطاقة والتستر خلف الألقاب العلمية وغيرها.

فإن ما ينشرونه من التكهنات لا تصنف إلا كأكاذيب وشائعات، لأنها لا تقوم على أي أساس علمي موثوق، ولو كانوا حقاً يمتلكون مثل هذه الخصيصة أو القدرات الخارقة لنفعوا أنفسهم، ولتنبؤوا بمستقبلهم، وجلبوا لأنفسهم كل ما ينفعهم، ودفعوا عن أنفسهم كل ما يضرهم، ولكنهم في الواقع لا يعلمون من ذلك شيئاً، كما قال الله سبحانه: {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله}.

ومن صور ذلك التخرص بحدوث الكوارث الطبيعية دون أي أساس علمي صحيح، لجذب انتباه الناس وتخويفهم وإثارة الذعر في المجتمعات، فإن الكوارث الطبيعية تقع بأمر الله تعالى لأسباب يقدرها وحكم يريدها، وقد تكون لبعضها علامات ومؤشرات تدل عليها وتنذر بها.

فيكون التحذير المبكر منها ممكناً وقائماً على علم وبرهان ورصد علمي للبيانات والمؤشرات من أهل الاختصاص والجهات المختصة بذلك، وليست قائمة على أساس التخرص والتخمين، مثل الأعاصير والبراكين ونحوها، وقد لا يكون لبعضها علامات ومؤشرات قبلية ظاهرة تدل عليها قبل حدوثها، فيكون حدوثها فجائياً، لا يمكن التنبؤ به فيما أوتي البشر حالياً من علم وتقنيات معاصرة، مثل الزلازل ونحوها.

كما بين ذلك الخبراء والمختصون، فيكون حينئذ ادعاء العلم بأماكن وأوقات وقوعها خارجاً عن نطاق العلم المدرك، وداخلاً في نطاق التخرص والادعاء الزائف، وللأسف يستغل البعض مخاوف الناس بنشر تنبؤات حول وقوع مثل هذه الكوارث ابتغاء الشهرة ولفت الانتباه، دون أي أساس علمي صحيح، فينطبق عليهم: كذب المنجمون ولو صدقوا، سواء كانوا يحملون ألقاباً علمية أو لا.

ومن صور ذلك كذلك ما يظهر بين الفينة والأخرى من شخصيات تدعي علمها بوقوع أحداث معينة في العالم، فتدعي أن ذلك البلد سيعاني من كذا، وذلك الرئيس سيحدث له كذا، وأن ذلك المجتمع ستعصف به أزمات سياسية وذاك أزمات اقتصادية، إلى غير ذلك من الادعاءات والتكهنات التي تدخل في نطاق التنجيم المباشر.

فإن كل ذلك لا أساس له في شرع أو عقل أو علم، وإنما هو قائم على استغلال فضول الناس ومخاوفهم من المجهول، والمنجمون عبر العصور يتفننون في سبك الأكاذيب والإشاعات، ولهم طرق كثيرة في ذلك، وهم في ذلك كله يتلاعبون بمشاعر الناس وعواطفهم، ويستثيرون فضولهم وشغفهم، ويستغلون حاجتهم للأمان والاستقرار النفسي، والاستماع إليهم لا يزيد الإنسان إلا ضرراً وهلعاً وتعلقاً بما لا ينفع في شيء، والأدهى أن يبني الإنسان على ذلك قناعات أو قرارات.

إن على الإنسان أن يسير على نهج إيماني عقلاني مستنير، فلا يسلم عقله إلى أهل التنجيم والتنبؤات الزائفة، موقناً بأنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأن وسائل الإدراك والرصد إنما تعتمد على العلم الصحيح القائم على الحجة والبرهان والدليل في أي مجال كان، وهكذا على صخور الإيمان والبرهان ينكسر زيف الزائفين وادعاءات المنجمين.

* كاتب إماراتي