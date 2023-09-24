«مشاورات الرياض» تعزز فرص السلام في اليمن

مع انتهاء الجولة الجديدة من المشاورات التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض بشأن تحقيق السلام في اليمن، زادت آمال اليمنيين بقرب التوصل إلى اتفاق شامل يتجاوز كل العقبات التي اعترضت هذا الطريق منذ نحو 20 شهراً على بدء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وتوقف المواجهات العسكرية.

ووفق مصادر يمنية مطلعة على سير المحادثات فإن اللقاءات التي عقدت في الرياض تمكنت من تجاوز الكثير من العقبات في الملف الإنساني وبالذات صرف رواتب الموظفين المقطوعة منذ سبعة أعوام استناداً إلى قاعدة البيانات في العام 2014، إلى جانب توسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وتسهيل انسياب الواردات عبر الموانئ وفتح الطرقات بين المحافظات وتوحيد الموارد والعملة.

اتفاق

وذكرت مصادر دبلوماسية لـ((البيان)) أن تعنت الحوثيين لا يزال يعيق التوصل إلى اتفاق شامل لكل القضايا الإنسانية التي تشمل صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والموقوفة منذ سبعة أعوام، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء ورفع كل القيود عن جميع المنافذ البرية والبحرية اليمنية وتوحيد العملة.

وحسب المصادر فإن خبراء من الدول الراعية للمحادثات يعملون مع ممثلين عن الحوثيين على تجاوز كل العقبات التي وضعها الحوثيون أمام إنجاز اتفاق شامل والدخول في محادثات سياسية شاملة للحل تحت رعاية الأمم المتحدة بحيث يكون أي اتفاق شامل ولا يسمح للحوثيين بالاستفادة من أي اتفاقات في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنصل من الاستحقاقات السياسية والعسكرية.

مساعدات

ووسط هذه التطورات، ذكرت الأمم المتحدة أن المنظمات الإغاثية استطاعت الوصول إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص بالمساعدات الغذائية رغم نقص التمويل الذي أجبرها على تقليص وإغلاق عدد من البرامج الحيوية، فيما أكد برنامج الأغذية العالمي أن نحو خمسة ملايين يمني يتهددهم الجوع خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري للسبب ذاته.

ووفق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن اليمن لا يزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية في هذا العام، وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية، الناجمة في المقام الأول عن استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي، بسبب الفجوات الحرجة في التمويل، والتضخم العالمي، والأزمة الاقتصادية.