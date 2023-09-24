فيضانات في مايوركا الإسبانية.. وزوبعة تضرب شرق الصين

أغرقت مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، جزيرة مايوركا الإسبانية، فيما أدت زوبعة ضربت مناطق بشرق الصين إلى قتلى وجرحى ودمار منازل.

وتسببت عواصف شديدة في هطول أمطار بمعدل غير مسبوق على جنوب غرب جزيرة مايوركا الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى حدوث فيضانات في الشوارع والمنازل، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية.

وهطلت في الجزء الشمالي من بالما عاصمة الجزيرة أمطار بلغ منسوبها ما يربو على 100 ملليمتر في غضون 24 ساعة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبلغ منسوب مياه الأمطار 104 ملليمترات عند جامعة جزر البليار و119 ملليمتراً في منطقة سيكار دي لا ريال. وكانت هذه أكبر كمية من الأمطار يتم قياسها في المحطتين على الإطلاق.

واضطرت فرقة الإطفاء المحلية إلى ضخ المياه خارج العديد من أقبية المنازل ومرائيبها، كما تم إنقاذ أشخاص في محنة من سيارة، بينما انهار سقف في مكان آخر.

وأفادت وسائل إعلام بحدوث اختناقات مرورية، فيما فاضت مياه أنهار الجداول.

ولم يسفر الوضع عن أي إصابات في مايوركا، كما تحسن الوضع في جزر البليار الأخرى التي تضررت جراء العواصف.

زوبعة الصين

وفي بكين قالت وسائل إعلام صينية حكومية أمس، إن زوبعة هي الأحدث في سلسلة ظواهر جوية قصوى شهدتها البلاد، ضربت مناطق بشرق الصين ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وقالت قناة ((سي سي تي في)) الحكومية إن ((زوبعة قوية ضربت (الثلاثاء) سوتشيان بمقاطعة جيانغسو، ما تسبب في سقوط ضحايا وخسائر في الممتلكات في مناطق معينة)).

ووفقاً ((لإحصاءات أولية)) أشارت لها القناة تضرر أكثر من 5500 شخص ودُمر 137 منزلاً. وقالت وسائل إعلام رسمية إن أكثر من 400 شخص نُقلوا إلى مراكز إيواء موقتة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها صحيفة ((الشعب اليومية)) الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي تطاير الركام فوق المباني السكنية بفعل الرياح القوية، بينما تناثرت لافتات متساقطة وأشياء أخرى في الشوارع.

توقع المزيد

وقالت وسائل إعلام رسمية إن مسؤولي الأرصاد الجوية في الصين كثفوا تحذيراتهم من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية في مناطق عدة.

الواقعة الأحدث خلال أسابيع من طقس مدمر ومميت دفعت السلطات إلى الدعوة لتوخي الحذر من هبوب الرياح القوية في المناطق الساحلية قرب البحر الأصفر قبالة إقليم جيانغسو.

وكان الإعصار الذي وقع الثلاثاء قصيراً لكنه عنيف إذ أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات مقلوبة وخطوط كهرباء مدمرة وحطاماً متطايراً تناثر معظمه في شوارع مدينة سوشيان بشمال الإقليم.

وذكرت قناة سي. سي. تي. في الصينية أن أربعة أشخاص أصيبوا إضافة إلى الخمسة الذين لقوا حتفهم عندما ضرب الإعصار بشكل مفاجئ منطقة مكتظة بالسكان، ما أسفر عن إلحاق أضرار أو تدمير 1800 منزل فضلاً عن إتلاف أفدنة من المحاصيل.