السودان.. قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة

تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع حول مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، كما تبادل الطرفان القصف المتبادل بالأسلحة الثقيلة.

في مختلف مسارح الحرب بمدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، الخرطوم بحري، وأمدرمان)، مع تمدد رقعة القتال إلى مناطق جديدة بغرب كردفان، في وقت اتفق اجتماع وزاري لدول جوار السودان، على ((اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مُستدام في السودان)).

قتال

وارتفعت حدة الاقتتال الذي دخل شهره السادس إذ تحاول قوات الدعم السريع لأيام اقتحام القيادة العامة للجيش، حيث قامت أمس مجدداً بقصف مواقع داخل قيادة الجيش بالمدفعية الثقيلة، ردت عليها دفاعات الجيش حول مقر قيادة الجيش، ووقع اشتباك عنيف بين الجيش والقوات المهاجمة، قالت مصادر عسكرية إن خسائر كبيرة في الأرواح وقعت في صفوف الجانبين، وتصاعدت سحب الدخان وسمعت أصوات انفجارات قوية ومتتالية حول عدد من المحاور القتالية جنوب وشرق وجنوب العاصمة الخرطوم.

وبحسب شهود أن أعمدة الدخان ارتفعت من ثلاثة مواقع حول محيط القيادة العامة للجيش إزاء استمرار القصف لليوم الخامس على التوالي، ونفذت مدفعية الجيش هجمات على تمركزات قوات الدعم السريع في حي جبرة جنوب الخرطوم، الأمر الذي أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من محيط المكان وهو من الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات التابع للجيش السوداني.

وتمددت رقعة الاقتتال بين الجيش والدعم السريع إلى مناطق جديدة، بولاية غرب كردفان، حيث هاجمت قوات الدعم السريع أمس محلية الأضية بقوة قوامها نحو 20 مركبة عسكرية بحسب شهود من هناك، وقامت القوات المهاجمة بحرق مركز شرطة المحلية ونهب مخازن السلاح التابعة للشرطة.

إلى ذلك، اتفق اجتماع وزاري لدول جوار السودان، على ((اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مُستدام في السودان)).

وأوضح البيان المشترك أن ((الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان (مصر، تشاد، أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، إريتريا، ليبيا، جنوب السودان) عُقد، الثلاثاء، بمقر البعثة الدائمة المصرية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)).

وأشار إلى أن الاجتماع جاء في ((إطار مسار قمة دول جوار السودان، وتم بالتنسيق بين مصر وتشاد، وذلك وفقاً لنتائج الاجتماع الوزاري الأول في إنجامينا في 7 أغسطس الماضي وشارك فيه أيضاً ممثلا جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى المنظمة الدولية)).

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