موسكو تتهم «الناتو» بالاستعداد للصدام العسكري مع روسيا

تواصل روسيا مناورات عسكرية بحرية في بحر البلطيق، متهمة حلف الناتو بأنه بصدد تنظيم مناورات العام المقبل كـ((جزء من الاستعدادات لصدام عسكري مع روسيا)).

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السفينة الحربية ستويكي التابعة للأسطول الروسي في بحر البلطيق أجرت تدريبات في بحر البلطيق.

وأضافت أن طاقم السفينة الحربية أجرى سلسلة من التدريبات على إطلاق النار على أهداف على السطح وفي الجو. ويتمركز أسطول بحر البلطيق التابع للبحرية الروسية بشكل رئيسي في كالينينغراد، وهي منطقة روسية تقع بين بولندا وليتوانيا، العضوين في حلف الناتو. وقالت قناة ((روسيا اليوم)) إن الأسطول الروسي أجرى مناورات واسعة بمشاركة 50 غواصة وسفينة.

مناورات الناتو

يأتي هذا فيما اعتبرت موسكو أن مناورات ((الناتو)) المقررة في 2024، وهي الأكبر منذ الحرب الباردة، تعتبر جزءاً من الاستعدادات لصدام عسكري مع روسيا.

ونقلت وكالة ((سبوتنيك)) عن نائب وزير الخارجية الروسي، الكسندر غروشكو، قوله أمس، إن مناورات الناتو هذه تعتبر خطوة أخرى لزعزعة استقرار الوضع في أوروبا.

وقال للصحافيين: ((هذه المناورات استفزازية، وتحمل بوضوح طبيعة عدوانية، وهي استعراض للقوة، ومحاولة للضغط العسكري- السياسي)).

وفي وقت سابق، أفيد بأن ((الناتو)) يخطط لإجراء أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة، في ربيع 2024، في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق، بهدف تطوير إجراءات ((لصد هجوم روسي)) محتمل.

ويأتي التوتر بين روسيا و((الناتو)) في وقت يتعمق التحالف الروسي الصيني. وفي السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إنه قبل دعوة من نظيره الصيني لزيارة الصين في أكتوبر خلال قمة الحزام والطريق.

في حديثه بعد اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في موسكو، قال بوتين إن روسيا والصين ((تدمجان أفكارنا لإنشاء مساحة أوراسية كبيرة))، مشيراً إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية جزء من ذلك.

جبهة أوكرانيا

في كييف قال الجيش الأوكراني إن قواته هاجمت أمس، موقعاً لقيادة أسطول البحر الأسود الروسي بالقرب من سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقال أندريه يوسوف المسؤول بالمخابرات الحربية الأوكرانية في تعليقات بثها التلفزيون إن الهجوم عمل مخطط له.

وفي وقت سابق أمس، قال ميخائيل رازفوغاييف حاكم سيفاستوبول الذي عينته موسكو إنه جرى إحباط هجوم صاروخي على المدينة.

وكانت مناطق واسعة في أوكرانيا من الشرق إلى مدينة لفيف الواقعة قرب حدود بولندا في الغرب، تعرضت لقصف روسي مكثف الليلة قبل الماضية.