ناغورني قره باغ.. من «الانفصال» إلى «الاندماج»

يتجه إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، من ((حرب الانفصال)) إلى ((سلام الاندماج)) مع أذربيجان التي قالت أمس، إنها تريد إعادة دمج سلمية للإقليم داخل أراضيها وتطبيع العلاقات مع أرمينيا، متعهدة بضمان ممر آمن للانفصاليين الأرمن الذين استسلموا إثر هجوم شنّته باكو واستمر 24 ساعة.

وقال حكمت حاجييف، مستشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في مؤتمر صحافي، ((تهدف أذربيجان إلى إعادة الإدماج السلمي للأرمن في قره باغ وتدعم أيضاً عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان)).

وتعهد أن توفر بلاده ممراً آمناً للمقاتلين الانفصاليين الأرمن. وأكد أن الاتفاق الذي تمّ بموجبه وقف العملية العسكرية التي بدأتها أذربيجان أول من أمس، يشمل قيام الانفصاليين بـ((تسليم السلاح)) وإخلاء مواقعهم في الإقليم، مشدداً على أن كل الخطوات تتم بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في الإقليم.

وذكر حاجييف أن نزع السلاح من قوات قرة باغ سيزيد من فرص إعادة ضم الإقليم بنجاح بالإضافة إلى توسيع آفاق السلام مع أرمينيا. والإقليم غير خاضع لسيطرة باكو منذ ثلاثة عقود.

ورفض نداءات تدخل مجلس الأمن الدولي، قائلاً إن أي مشكلات يتعين حلها على الأرض.

وأعلنت باكو والسلطات الانفصالية الأرمينية في ناغورني قره باغ أمس، وقفاً لإطلاق النار بعدما وافق الانفصاليون على إلقاء أسلحتهم وبدء محادثات اليوم حول إعادة الدمج. وقالت السلطات الآذرية إنها أوقفت العملية العسكرية بمجرد إعلان المسؤولين الانفصاليين إلقاء السلاح.

وبعد ساعة من إعلان الهدنة، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن حدة الأعمال العدائية في المنطقة انخفضت بشكل كبير. وأضاف أن حكومته لم تشارك في مناقشة الاتفاق أو التفاوض بشأنه، لكنها أحيطت علماً بالقرار الذي اتخذته السلطات الانفصالية في المنطقة.

وورد أن عشرات الأشخاص قتلوا وجرحوا في القتال الأخير، كما أدت الأعمال العدائية إلى تفاقم الوضع الإنساني بالنسبة للسكان الذين يعانون من نقص الغذاء منذ أشهر.

وتم التوصل إلى الاتفاق عبر مفاوضات مع وحدة حفظ السلام الروسية في الإقليم، وينص على انسحاب الوحدات والمعدات العسكرية الأرمينية من ناغورني قره باغ، وكذلك نزع سلاح قوات الدفاع المحلية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدة حفظ السلام التابعة لها في الإقليم قامت بإجلاء أكثر من 2000 مدني، لكنها لم تقدم تفاصيل حول المكان الذي تم نقلهم إليه. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع. وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن الاتفاق سيُنفذ بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الروسية.

وقبل وقف إطلاق النار، تردد دوي الانفجارات في أنحاء ستيباناكيرت أمس، مع وقوع بعض الانفجارات على مسافة بعيدة وأخرى أقرب إلى المدينة.

وشوهدت أضرار جسيمة في شوارع المدينة، حيث تحطمت واجهات المتاجر والسيارات بسبب الشظايا. وانتقل السكان المحليون إلى الأقبية والملاجئ، وتسبب القتال في انقطاع الكهرباء. واستمر نقص الغذاء في المنطقة، مع عدم توزيع المساعدات الإنسانية المحدودة بسبب القصف.