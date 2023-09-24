دعوات ليبية لإعلان درنة مدينة منكوبة

طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة شرقي البلاد التي شهدت فيضانات خلفت آلاف الضحايا ودماراً هائلاً، فيما أكدت لجنة الطوارئ في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أن جميع الجهات الحكومية تسعى لإعادة مظاهر الحياة بالمناطق المنكوبة بالفيضانات، نافية انتشار الأوبئة في تلك المناطق.

وقال المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ عقده بخصوص كارثة مدينة درنة، إنه ((يطالب بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة، والتي أودت بآلاف الضحايا وخلفت دماراً هائلاً)). ودعا إلى ((إعلان درنة مدينة منكوبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لإصدار قرار دولي بهذا الشأن)).

أموال

وشدد البيان، على ضرورة ((تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمار درنة وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة، وأكد على ((اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة وكذلك حصر الاحتياجات والمتطلبات)).

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه في ليبيا، 11 ألفاً و470 قتيلاً و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقاً لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ((أوتشا)) السبت الماضي.

انتهاء

في الأثناء، أعلنت هيئة السلامة الوطنية الليبية انتهاء مهام فريق البحث عن الناجين من فيضانات درنة، بعد مضي عشرة أيام على الكارثة، وذكرت الهيئة أن فريق البحث البحري لا يزال يعمل للعثور على جثث للضحايا.

من جهتها، أكدت لجنة الطوارئ في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أن جميع الجهات الحكومية تسعى لإعادة مظاهر الحياة بالمناطق المنكوبة بالفيضانات، نافية انتشار الأوبئة في تلك المناطق. ويأتي ذلك فيما أكد وليد بوبكر، المسؤول الإعلامي بلجنة الأزمة في وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، أن ((الآمال تضاءلت بالعثور على ناجين)).

إلى ذلك، قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن العاصفة دانيال دمرت شبكة الطرق في مجمل منطقة الجبل الأخضر شمال شرق البلاد. وأضاف أن الفيضانات غيرت المعالم الجغرافية والطبيعية للمنطقة.

وأنهى الفريق المسؤول عن البحث عن الناجين في مدينة درنة الليبية مهام عمله بعد عشرة أيام من العاصفة التي ضربت المدينة.

زلزال

إلى ذلك، سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أمس، هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة بالبحر المتوسط، تبعد نحو 70 كيلومتراً عن مدينة طبرق الواقعة شمال شرق ليبيا.

وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة، التي سجلت صباحاً، كانت على بعد 69 كيلومتراً شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وسجلت الهزة الأرضية، فجر أمس بتوقيت ليبيا، ويبعد مركزها 281 كيلومتراً عن مدينة مرسى مطروح المصرية، وفق تقديرات المركز المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وشعر بهذه الهزة سكان الساحل الشرقي الليبي في منطقتي القعرة وكمبوت الواقعتين على بعد 30 و50 كيلومتراً من طبرق.

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