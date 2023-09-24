Sunday, 24 September 2023 02:28 GMT

«انفستكورب» ترعى أسبوع أبوظبي للاستدامة

9/24/2023 5:55:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أنها ستكون راعياً لأسبوع أبوظبي للاستدامة كشريك مشارك في القمة، التي تنطلق في 4 ديسمبر خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). وتدرك انفستكورب الدور الأساسي الذي يجب أن يضطلع به رأس المال الخاص والخبرات المرافقة له كحافز للعمل وتحقيق النتائج ودعم جهود الاستدامة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت انفستكورب عن رعايتها للمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وقال محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب:نؤمن بأنه من خلال الشراكة والعمل الجماعي، توفر فعاليات مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة ومؤتمر الأطراف ((كوب 28)) منصة للمحادثات الضرورية من أجل خلق عالم أكثر استدامة وأوفر ازدهاراً للأجيال القادمة.

MENAFN24092023000110011019ID1107128779

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث