«انفستكورب» ترعى أسبوع أبوظبي للاستدامة

أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أنها ستكون راعياً لأسبوع أبوظبي للاستدامة كشريك مشارك في القمة، التي تنطلق في 4 ديسمبر خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). وتدرك انفستكورب الدور الأساسي الذي يجب أن يضطلع به رأس المال الخاص والخبرات المرافقة له كحافز للعمل وتحقيق النتائج ودعم جهود الاستدامة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت انفستكورب عن رعايتها للمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وقال محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب:نؤمن بأنه من خلال الشراكة والعمل الجماعي، توفر فعاليات مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة ومؤتمر الأطراف ((كوب 28)) منصة للمحادثات الضرورية من أجل خلق عالم أكثر استدامة وأوفر ازدهاراً للأجيال القادمة.