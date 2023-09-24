«إتش إس بي سي» يخطط لتعزيز تمويل تكنولوجيا المناخ

أعلن بنك ((إتش إس بي سي))، أمس، أنه يخطط لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة مليار دولار أمريكي لشركات تكنولوجيا المناخ في مراحلها المبكرة حول العالم.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات التمويلية في توفير الدعم للشركات الناشئة لإنشاء مجموعة من الحلول الجديدة، بما في ذلك شحن المركبات الكهربائية، وتخزين البطاريات، والأغذية والزراعة المستدامة، وتقنيات إزالة غاز الكربون. كما يأتي هذا الإعلان أيضاً بعد قيام بنك HSBC بإطلاق منصة HSBC Innovation Banking واستراتيجية HSBC لإدارة الأصول لرأس المال الاستثماري لتكنولوجيا المناخ.

وقال باري أوبايرن، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية التجارية العالمية لدى بنك HSBC: ((يعتبر الوصول إلى التسهيلات التمويلية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لشركات تكنولوجيا المناخ في مراحلها المبكرة لإنشاء حلول واقعية وتوسيع نطاقها. ونحن نعمل بالفعل مع بعض الشركات الواعدة والرائدة في مجال تكنولوجيا المناخ، منذ بداية تشغيلها وصولاً إلى توسع نطاق أعمالها على المستوى العالمي. ومن خلال الانتشار العالمي الذي يتمتع به HSBC، والخبرة الداخلية في مجال تكنولوجيا المناخ، وعروض منصة HSBC Innovation Banking التي تم إطلاقها حديثاً، فإن بإمكاننا أن نقدم لهذه الشركات الرائدة دعماً لا مثيل له)).

وقالت باتريشيا جوميز، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات في HSBC الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا: تلعب منطقة الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في عملية تحول الاقتصاد العالمي إلى الحياد الكربوني، ومع انعقاد مؤتمر منظمة الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات هذا العام، فإن التركيز على تمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ من عملائنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا يعتبر إشارةً واضحة إلى الفرص الاستثمارية التحويلية المتاحة. ونتطلع إلى إجراء مناقشات فاعلة حول كيفية تفعيل هذا التمويل لدعم طموحات عملاء الخدمات المصرفية التجارية لدينا.