«يو بي إس»: أسعار العقارات في دبي متوازنة

ذكر بنك ((يو بي إس)) السويسري أن أسعار العقارات في دبي متوازنة ولا يشوبها أي تضخيم أو مبالغة، وتوقع البنك أن تحتفظ أسعار عقارات دبي بقوة زخمها الراهن خلال الفصول المقبلة.

وأصدر البنك أمس نسخة عام 2023 من تقريره السنوي ((المؤشر العالمي للفقاعات العقارية))، والذي يرصد من خلاله بصفة سنوية أسواق العقارات المهددة بخطر انفجار الفقاعة في مختلف مدن العالم.

وأكد البنك في تقريره أن خطر انفجار الفقاعة العقارية مستبعد في دبي بحكم كون أسعار عقاراتها الراهنة متوازنة وعادلة، ولا تنطوي على مبالغة. وأضاف التقرير أن هناك مدناً أخرى تشترك مع دبي في هذه الميزة، وهي: ميلانو، نيويورك، سنغافورة، مدريد، بوسطن، سان فرانسيسكو، ساوباولو، ووارسو. وأوضح التقرير أن ثمّة مدناً أخرى تتسم أسعار عقاراتها الحالية بالمغالاة، ولكنها ليست مهددة أيضاً بخطر انفجار الفقاعة، ومن أبرزها ميامي، ميونيخ، هونغ كونغ، تورنتو، جنيف، ولوس أنجلوس، بينما توجد مدينتان مهددتان فعالياً بخطر انفجار فقاعة العقارات، وهما زيوريخ وطوكيو.

وأفرد التقرير مساحة واسعة للحديث عن دبي، فذكر أنها هي وسنغافورة وميامي كانت الوجهات الثلاث التي حظيت خلال السنوات الأخيرة بأكبر طلب من جانب مشتري العقارات على مستوى العالم. ووصف التقرير المدن الثلاث بأنها النقاط الساخنة للطلب العالمي على العقارات، وأضاف أنها تتحدى الجاذبية، حيث تشهد في الوقت الحالي نمواً مطرداً في أسعار بيع العقارات وتأجيرها على السواء، بمتوسط 40 % و50 %، على التوالي، بالمقارنة بأسعار البيع والتأجير في هذه المدن الثلاث منذ عامين.

وذكر التقرير أن شهرة دبي، ومعها سنغافورة أيضاً، كمأوى آمن للمستثمرين تقيها مخاطر التقلبات الجيوسياسية، قد أدى إلى ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة بعقارات دبي، سواء بغرض الشراء أو التأجير.

وأفاد التقرير بأن رصيد دبي على ((المؤشر العالمي للفقاعات العقارية))، 2023، يبلغ 0.14، أي أنه يقع في نطاق الأسعار العادلة، والذي يتراوح بين -0.5 و0.5.

وأضاف أن دبي هي المدينة التي سجلت أعلى ارتفاع على مستوى العالم في أسعار إيجار العقارات خلال الفترة المقضية بين العامين الماضي والجاري، بينما جاءت ميامي في المركز الثاني.