الصين تنتقد القيود الألمانية المقترحة على هواوي وZTE

انتقدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، التقارير التي تفيد بأن ألمانيا تدرس حاليا فرض قيود صارمة على تكنولوجيا الجيل الخامس الصينية 5G، فيما يتعلق بشبكات الهواتف المحمولة من الجيل التالي في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينج، في بكين: "لطالما كنا نعارض تسييس القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، بغض النظر عن الدولة".

وجاءت تصريحات المتحدثة ردا على سؤال بشأن فرض حظر محتمل على منتجات شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا بألمانيا، فيما يخص أجزاء معينة من شبكات الجيل الخامس الألمانية. وقالت إن الصين تعتقد أنه يجب على جميع الدول توفير بيئة عمل نزيهة وغير تمييزية وشفافة.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الألمانية تستعد لفرض حظر على استخدام المكونات الحيوية التي تقوم شركتا "هواوي" و"زد تي إي" بتصنيعها في "صميم" شبكات الهواتف المحمولة العامة في ألمانيا. ومن بين المخاوف، هو أن استخدام الأجزاء الصينية قد يترك جزءا مهما من البنية التحتية الألمانية يعتمد على الشركات الصينية.



