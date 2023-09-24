طيران الإمارات تستقطب قباطنة خبراء لقيادة أسطول «إيرباص A380»

دعت طيران الإمارات طياري إيرباص من ذوي الخبرة برتبة قبطان، للتقدم بطلباتهم للالتحاق بالناقلة، بموجب برنامج القباطنة المباشر Direct Entry Captains لقيادة أسطولها من طائرات الإيرباص A380.

وتنظم طيران الإمارات حملات توظيف على مستوى العالم، في الوقت الذي تواصل فيه توسيع أسطولها من الطائرات ذات الجسم العريض واستمرار طفرة الطلب على السفر الجوي عبر شبكتها العالمية.



وقالت الناقلة في بيان إنه يمكن للطيارين المهتمين وعائلاتهم الانضمام إلى جلسة معلومات عبر الإنترنت في الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت دبي يوم 4 أكتوبر، أو حضور أيام مفتوحة في وجهات مختارة، وترقب الفرص المثيرة المدرجة على الموقع 3000 ساعة طيران

وتنظم طيران الإمارات برنامج الالتحاق كقبطان المخصص للقباطنة ذوي المهارات الفنية، والذين لديهم ما لا يقل عن 3000 ساعة طيران على طائرات الإيرباص الحديثة ذات الجسم العريض مثل A330 وA340 وA350 وA380. كما ينبغي أن يكون لدى المرشحين ما لا يقل إجماليه عن 7000 ساعة طيران على طائرات متعددة الأطقم ومتعددة المحركات، بالإضافة إلى استيفاء معايير الأهلية الأخرى.

الحياة على ارتفاع 35 ألف قدم

ويجد طيارو طيران الإمارات المحترفون أن قيادة أسطول الناقلة أمر ممتع وحافل بالفرص والإثارة. ويلتحق المنضمون الجدد بمجتمع مكون من 4200 فرد من طاقم غرفة القيادة، الذين يفخرون بقيادة أسطول الناقلة، بمن فيهم 1515 من طياري A380. ويعد أسطول طيران الإمارات من بين الأحدث والأكثر تطوراً في العالم، ويتكون حالياً من 260 طائرة جميعها من طائرات الجسم العريض الإيرباص A380 والبوينج 777. وسوف تبدأ الناقلة في استلام طائرات الإيرباص A50 اعتباراً من منتصف 2024، وطائرات البوينج 777-9 في عام 2025.

كما يستمتع طيارو طيران الإمارات أيضاً بالإثارة والمغامرة أثناء الطيران عبر واحدة من أكثر شبكات الخطوط الجوية شمولاً وتنوعاً، والتي تغطي القارات الست من مونتريال إلى ملبورن وما بينهما. كما تشمل المشاهد البانورامية المذهلة التي يمكن رؤيتها من غرفة القيادة كل أنواع التضاريس، من الأنهار الجليدية والجبال والشواطئ والصحاري والغابات، إلى الأخاديد والمستنقعات وحتى القطب الشمالي، ما يوفر للطيارين ورديات عمل متنوعة ومثيرة للاهتمام.

تدريب مستمر

تواصل طيران الإمارات الاستثمار بشكل سليم في مناهج وبرامج مبتكرة لتدريب الطيارين، حيث تضم منشأتها الحالية 10 أجهزة طيران تشبيهي (سميوليتر) كاملة الحركة لطائرات الإيرباص A380 والبوينج 777. ويقدّم برامج طيران الإمارات التدريبية، التي تتميز ببيئة مصممة خصيصاً، مدربون ذوو خبرة عالية. ومن المقرر أن تفتتح الناقلة منشأة تدريب الطيارين الجديدة ذات التقنية العالية، والتي تبلغ تكلفتها 135 مليون دولار في مارس 2024. وتبلغ مساحة المنشأة الجديدة 63300 قدم مربعة، وتوفر قدرة تدريب إضافية بنسبة 54%، حيث ستضم 6 أجهزة طيران تشبيهي كاملة أخرى، للطائرات من طرازي الإيرباص A350 والبوينج 777-9، التي ستنضم إلى أسطول طيران الإمارات في الأعوام القليلة المقبلة.

ويتمتع الطيارون أيضاً بإمكانية الانخراط في مجموعة من برامج التدريب غير الفنية في كلية الإمارات للطيران وجامعة الإمارات للطيران.

بيئة متعددة الثقافات

ويستمتع طيارو طيران الإمارات بالعيش والعمل في بيئة آمنة ومتعددة الثقافات في دبي مع زملاء مهنة من 111 دولة وزملاء آخرين من أكثر من 160 جنسية ضمن مجموعة الإمارات. ويحصل الطيارون على راتبٍ مجزٍ معفى من الضرائب، وسكن فاخر مفروش، وبدل تعليم، وتغطية طبية ممتازة تشمل الأسنان وتأميناً على الحياة. كما يستمتعون أيضاً بالتنقل بين أماكن سكناهم والمطار بسيارة خاصة مع سائق، وخدمات غسيل الملابس، و42 يوماً إجازة سنوية وتذاكر الإجازة السنوية في درجة الأعمال، ومزايا تذاكر السفر المخفضة للأصدقاء والعائلة، وغير ذلك الكثير.

ويقدر طيارو طيران الإمارات جيداً فرص المسارات الوظيفية، حيث يتوفر أمام القبطان فرصة العمل الإداري واختيار المرشحين، والعمل التقني والتدريب والتدقيق والفحص. كما يتمتعون أيضاً بمسار مهني طويل وحافل، فقد أمضى 40% منهم أكثر من 10 سنوات في العمل لدى الناقلة، كما يعمل 1380 طياراً منذ ما يتراوح بين 10 و19 عاماً، و173 لمدة تتراوح بين 20 و29 عاماً، في حين أكمل 5 طيارين 30 عاماً في الخدمة. ومن الحقائق الطريفة أن أقدم طيارَين، مع أكثر من 34 عاماً في الخدمة، انضما إلى طيران الإمارات في اليوم ذاته من عام 1989.

واستقبلت طيران الإمارات في الأشهر الخمسة الماضية، 172 طياراً جديداً ضمن برامجها الثلاثة للتوظيف: الانضمام مباشرةً كقبطان، مسار القيادة السريع، والطيار المساعد برتبة ضابط أول.



مسار القيادة السريع

وبرنامج مسار القيادة السريع مصمم لطياري الإيرباص الذين يقودون حاليًا طائرات ضيقة البدن ولديهم ما لا يقل عن 1500 ساعة من خبرة الطيران. وينضم هؤلاء كطيارين مساعدين برتبة ضابط أول لقيادة طائرات A380 بمزايا مجزية معززة. وبعد ما لا يقل عن 700 ساعة طيران واجتياز فحصين متتاليين، يصبحون مؤهلين لترقية سريعة إلى قبطان، وهو ما يتم عادةً خلال ما يزيد قليلاً عن عام واحد.

ويجب أن يتمتع المرشح لوظيفة طيار مساعد (ضابط أول) بخبرة في قيادة طائرات متعددة المحركات ومتعددة الطاقم، وأن يكون حاصلاً على رخصة طيار نقل جوي سارية المفعول من المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، والعمل ما لا يقل عن 2000 ساعة على طائرات لا يقل وزنها الأقصى عند الإقلاع عن 20 طناً.