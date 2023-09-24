الدولار يرتفع والين تحت الضغط في انتظار قرار المركزي الياباني

سجل الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل بعض العملات اليوم الخميس، إذ ظل قرب أعلى مستوياته مقابل الين منذ أوائل نوفمبر، وذلك بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ميلاً للتشديد بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، إلى 105.68، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مارس، وذلك قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 105.55.

وتأثر الين الياباني بحالة من التوتر بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث حوم حول مستوى 148.39 مقابل الدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر عند 148.47 في وقت سابق.

هناك احتمالات ضئيلة بقيام بنك اليابان المركزي بتشديد سياسته في اجتماع يوم الجمعة.

وكان الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2319 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار.

وسجل اليورو 1.0635 دولار بعد تراجعه لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.0617 دولار.

وتعرض كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لضربة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ انخفض الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة والدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة.