مراجع صيني يكتشف ارتفاع زائد في حرارة «Iphone 15 Pro Max»

من أكثر التحديثات التي أبرزتها أبل في جهازها آيفون 15 برو ماكس الاعتماد على معالج A17 برو، والذي أكدت أبل قدرته على التعامل مع العمليات المعقدة والألعاب من الفئة الأولى «AAA»، والتي تتطلب قدرات قوية للمعالج ومعالج الرسوميات المدمج، إلا أن مراجع صيني وضع الجهاز في اختبار ضغط، ليكتشف أن ارتفاع حرارة الجهاز الجديد من أبل يقلل من قدرات الجهاز عند حد معين فيما يسمى بالـ«ثيرمال ثروتلينغ».

المراجع الصيني «غيكاروان» خلال مراجعته للجهاز عبر لعبة «جينشن إمباكت»، حلل البيانات، حيث لعب في درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية لمدة نصف ساعة، فأخرج الجهاز 59.1 إطار في الثانية في ظل إضاءة شاشة 300 نتس، مستهلكاً طاقة 4.13 وات، في الوقت الذي جهاز العام الماضي بمعالج A16، في نفس الظروف أخرج 56.5 إطار في الثانية مستهلكاً طاقة 4.32 وات، الأمر الذي اعتبره المعالج تطويراً فقط بـ4.4%، مما أوصله لاستنتاج أن A17 هو مجرد تعديل طفيف في قدرات معالج العام الماضي، وليس معالجاً جديداً بالكامل.

وبالمضي قدماً في اختباراته، وجد المراجع الصيني أنه بلعب ألعاب متطلبة مثل «ريزيدينت إيفل فيليدج» يحد المعالج من القدرات بشكل متسارع لتجنب ارتفاع كبير في درجات الحرارة، فيما يسمى بالـ«ثيرمال ثروتلينغ» أو ما معناه الخنق بسبب الحرارة، وهي تقنية في المعالجات لمنع احتراق المعالج بتقليل الإمكانيات لتفادي ارتفاع درجات الحرارة الداخلية في الجهاز.

واستنتج «غيكاروان» أن المعالج الجديد لن يكون قادراً على التعامل بكامل قدراته مع الألعاب الجديدة، التي تدعي أبل قدرته على التعامل معها بكفاءة كاملة، مؤكداً أنه في الوضع الحالي يلجأ المعالج لخنق قدراته بسبب الحرارة، بالرغم من كون تلك الألعاب كان معالج العام الماضي يتعامل معها بنفس الكيفية، وبالتالي فزيادة إمكانيات الألعاب بعد التحديث، ربما لن يتمكن المعالج من التعامل معها بشكل كامل.

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