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تصنيف «فيفا».. الأرجنتين تحتفظ بالصدارة وتقدم المغرب

9/24/2023 5:55:33 AM
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عززت الأرجنتين بطلة العالم صدارتها لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد نشر أحدث قائمة اليوم الخميس، ولم يتغير ترتيب أول خمسة منتخبات بعد الفترة الدولية.

واحتفظت الأرجنتين، التي أزاحت البرازيل من القمة في أبريل نيسان الماضي، بالمركز الأول بعد الفوز على الإكوادور وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 في وقت سابق هذا الشهر.

وتمسكت فرنسا، التي خسرت أمام ألمانيا في لقاء ودي الأسبوع الماضي، بالمركز الثاني أمام البرازيل (الثالثة) وإنجلترا (الرابعة) وبلجيكا (الخامسة).

وكانت البرتغال الوحيدة التي تقدمت مركزا في قائمة العشرة الأوائل لتصبح في المركز الثامن بينما تراجعت إيطاليا للتاسع بعد التعادل 1-1 مع مقدونيا الشمالية بتصفيات بطولة أوروبا 2024.

وتحتل كرواتيا المركز السادس وتليها هولندا بينما أكملت إسبانيا قائمة العشرة الأوائل.

وتقدم في الترتيب المغرب (13) وكولومبيا (16) والدنمرك (18) واليابان (19).

وفيما يلي ترتيب أول 20 منتخبا بتصنيف الفيفا:

1 - الأرجنتين
2 - فرنسا
3 - البرازيل
4 - إنجلترا
5 - بلجيكا
6 - كرواتيا
7 - هولندا
8 - البرتغال
9 - إيطاليا
10 - إسبانيا
11 - الولايات المتحدة
12 - المكسيك
13 - المغرب
14 - سويسرا
15 - ألمانيا
16 - كولومبيا
17 - أوروجواي
18 - الدنمرك
19 - اليابان
20 - السنغال

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