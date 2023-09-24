15 حالة تسمم «سجقي» من السردين خلال كأس العالم للرجبي بفرنسا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إمكان وجود حالات تسمم غذائي أخرى مرتبطة باستهلاك كميات من السردين المعلب في مطعم فرنسي في مدينة بوردو (جنوب غرب) بسبب عدم التعرف بشكل نهائي على جميع زبائن الموقع.

وحُدد خمسة عشر من زبائن المطعم المشتبه به في القضية على أنهم "حالات يُشتبه في إصابتها بالتسمم الغذائي السجقي" (Botulism)، بحسب تقرير أصدرته السلطات الصحية الجمعة تحدث عن وفاة شخص من بين هؤلاء المصابين.

أربع عشرة من هذه الحالات الخمس عشرة المبلغ عنها تعود لأجانب من الجنسيات الأميركية والكندية والأيرلندية واليونانية والبريطانية والألمانية، بحسب منظمة الصحة العالمية.

والقاسم المشترك بين هؤلاء الأشخاص هو تناولهم سرديناً معلباً محلي الصنع في حانة تدعى "تشين تشين"، بين 4 و10 سبتمبر في مدينة بوردو التي استضافت خلال الشهر الحالي أول مباراتين من كأس العالم للرجبي 2023 (ايرلندا ضد رومانيا وويلز ضد فيجي).

وبحسب منظمة الصحة العالمية، توصل التحقيق الفرنسي من خلال إيصالات بطاقات الائتمان إلى أن ما يقرب من 25 شخصاً "تعرضوا (أي ربما استهلكوا المادة الغذائية المشتبه بها)".

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة "بالنظر إلى فترة حضانة التسمم الغذائي (في الجسم)، والتي يمكن أن تصل إلى ثمانية أيام، وبما أنه لم يتم التعرف على جميع عملاء المطعم في بوردو على الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال ممكناً ظهور حالات أخرى مرتبطة بهذا الحدث"، في فرنسا أو في الخارج.

تحقيق

وفي فرنسا، فتح مكتب المدعي العام في بوردو الجمعة تحقيقا أوليا بتهمة "القتل والتسبب بإصابات بصورة غير متعمدة"، يتعلق أيضاً بـ"طرح مواد غذائية ضارة بالصحة في الأسواق" و"بيع مواد غذائية فاسدة أو سامة".

التسمم الغذائي المعروف بالتسمم السجقي (Botulism) حالة عصبية نادرة وخطيرة، تؤدي إلى الوفاة في 5% إلى 10% من الحالات، وتسببها مادة سامة قوية للغاية، تنتجها بكتيريا تنمو بشكل خاص في الأطعمة سيئة الحفظ بسبب عدم وجود تعقيم كافٍ.

ويسبب ذلك مشاكل في العين (رؤية مزدوجة)، وصعوبة في البلع، وفي الحالات المتقدمة، يؤدي إلى شلل العضلات، وخصوصاً عضلات الجهاز التنفسي، ما قد يؤدي إلى الوفاة.



