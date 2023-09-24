أوكرانيا تقصف دونيتسك 26 مرة خلال 24 ساعة

أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" في "المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار"، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية (غير المعترف بها دوليا) بمعدل 26 مرة، حيث تم إطلاق أكثر من 100 قذيفة من مختلف الأنواع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت البعثة، في بيان عبر قناتها على تطبيق تليغرام، إن تشكيلات مسلحة أوكرانية شنت 26 هجوما بالنيران وأطلقت نحو 103 قذائف من مختلف الأنواع، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت البعثة أنه في منطقة دونيتسك شن الجيش الأوكراني 10 هجمات باستخدام صاروخ مضاد للرادار طراز "إيه‌جي‌إم-88 هارم" والمدفعية من عيار 155 ملم.

وفي منطقة جورلوفكا، سجل المراقبون 16 حالة قصف باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية من عيار 152 ملم و155 ملم، بما في ذلك الذخائر العنقودية.

وأعلن "المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار" مقتل شخص واحد وإصابة خمسة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة خلال الـ 24 ساعة الماضية في المنطقة.

قصف روسي

في المقابل قالت شركة أوكرينرجو المشغلة للطاقة في أوكرانيا إن هجمات صاروخية روسية ألحقت أضرارا ببنية تحتية للطاقة في وسط وغرب أوكرانيا اليوم الخميس.

وذكرت الشركة على تطبيق تيليجرام أن الهجمات تسببت في انقطاعات للكهرباء في خمس مناطق هي كييف وجيتومير ودنيبروبتروفسك وريفنه وخاركيف.