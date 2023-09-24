«فلاي دبي» تطلق رحلات يومية إلى لانكاوي وبينانغ في ماليزيا

أعلنت فلاي دبي أنها ستبدأ رحلات يومية الى جزيرتي لانكاوي وبينانغ في ماليزيا لتصبح أول ناقلة من الإمارات والشرق الأوسط تخدم هاتين المدينتين برحلات جوية مباشرة من الإمارات والمنطقة.



تبدأ الرحلات إلى مطار بينانغ الدولي (PEN) ومطار لانكاوي الدولي (LGK) اعتبارًا من 10 فبراير 2024. وسيتم تشغيل الرحلات إلى لانكاوي بتوقف قصير في بينانغ، مما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات والمنطقة خيارات سفر مريحة عبر مركز الطيران في دبي.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «نحن سعداء بنمو شبكتنا وعملياتنا في جنوب شرق آسيا مع إطلاق رحلاتنا إلى لانكاوي وبينانغ. تعد الرحلات من مركز الطيران في دبي إلى وجهات العطلات الشهيرة أمر حيويًا للسياحة وحركة التجارة. تمتاز هذه الوجهات في ماليزيا بالتنوع الثقافي والأنشطة الترفيهية وفرص الاستثمار. ونتوقع أن تحظى رحلاتنا الجديدة بطلب عال ليس فقط من دولة الإمارات، بل من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأوروبية أيضًا.»

ومع إطلاق رحلاتها إلى لانكاوي وبينانغ، نمت شبكة فلاي دبي في جنوب شرق آسيا إلى أربع وجهات بما في ذلك عملياتها إلى كرابي وباتايا في تايلاند.

وستقوم فلاي دبي بتشغيل طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس على الوجهات الماليزية، والتي تتميز بمقاعد يمكن تحويلها إلى أسرة في درجة الأعمال وتجربة سفر مريحة وممتعة في الدرجة السياحية.

وقال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية للإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية في فلاي دبي: «تعد ماليزيا سوقاً في غاية الأهمية بالنسبة لفلاي دبي، ويسعدنا أن نرى هذه الرحلات باتت حقيقة واقعة. وستحظى الخدمة اليومية بشعبية كبيرة بين مسافرينا من جميع أنحاء الشبكة وستوفر للمسافرين من ماليزيا خيارات مريحة للسفر إلى دبي وخارجها سواء كانوا مسافرين للعمل أو الترفيه أو لزيارة العائلة والأصدقاء.»

تقدم كل من لانكاوي وبينانغ مجموعة متنوعة من التجارب، التي تلبي احتياجات محبي الشواطئ وعشاق المغامرات فضلا عن خيارات الطعام المتنوعة، مما يجعلها خيارات مفضلة للسياح الباحثين عن استكشاف جنوب شرق آسيا.

تشتهر لانكاوي بشواطئها البكر وغاباتها المطيرة الوارفة وتكويناتها الجيولوجية المذهلة. يمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة مثل التنقل بين الجزر وركوب التلفريك إلى سكاي بريدج واستكشاف متنزه كيليم كارست جيوفوريست كما أنها ملاذا للتسوق بسبب وضع الجزيرة المعفاة من الرسوم الجمركية.



نسيج ثقافي

وتوفر بينانغ، التي يطلق عليها غالبًا»لؤلؤة الشرق"، نسيجًا ثقافيًا غنيًا متنوعا يمزج بين التأثيرات الصينية والماليزية والهندية والبريطانية. تشتهر مدينة جورج تاون المدرجة في قائمة اليونسكو بالهندسة المعمارية التاريخية وشوارعها النابضة بالحيوية وأطعمة الشوارع.

وكانت فلاي دبي قد اعلنت مؤخراً عن إطلاق عملياتها إلى ثلاث وجهات جديدة. تبدأ رحلاتها اليومية إلى القاهرة في 28 أكتوبر، وبوزنان، وجهتها الثالثة في بولندا، في 29 أكتوبر، وستنضم مومباسا إلى شبكة الناقلة المتنامية اعتبارًا من 17 يناير 2024.

واعتبارًا من 10 فبراير 2024، سيتم تشغيل الرحلات يوميًا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار بينانغ الدولي (PEN) ومطار لانكاوي الدولي (LGK).

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى بينانغ من 11,000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2,700 درهم. اما أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى لانكاوي من 11,000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 3,500 درهم.