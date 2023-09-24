الطفل الإماراتي المعجزة خليفة ...انتصار في معركة الحياة بعد 3 سنوات من المعاناة

وُلد الطفل الشجاع "خليفة" لأبوين إماراتيين في 1 أغسطس 2020، في أبوظبي.



دخل خليفة العالم كطفل خديج للغاية، ولد بعد 23 أسبوعًا فقط من الحمل ويزن 560 جرامًا فقط، كل الصعاب من أجل البقاء في معركة من أجل حياته استمرت لأكثر من ثلاث سنواتوما تلا ذلك كان معركته الشجاعة التي دعمها باقتدار والديه وإخوته وفريق رعاية من الخبراء الطبيين وجميعهم لم يستسلموا أبدًا في مواجهة الشدائد، بما في ذلك المشكلات الصحية التي واجهوها خلال أزمة كوفيد-19.



إن البداية الصعبة لخليفة في الحياة استلزمت التدخل الفوري، حيث

أمضى أشهره الأولى في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU) في NMCRH، معتمدًا على التهوية الاصطناعية وغيرها من إجراءات دعم الحياة.



قالت الدكتورة لاثيكا جايارام، أخصائية التخدير في إن إم سي بروفيتا:“في ديسمبر 2020، خضع خليفة لعملية ثقب القصبة الهوائية بسبب ضيق شديد في القصبة الهوائية بسبب التنبيب لفترة طويلة”.

وبعد خمسة أشهر من العناية المركزة، ظهرت مرونة الطفل المعجزة، وتم نقله إلى وحدة الرعاية الطويلة الأجل في NMC

ProVita في 24 فبراير 2021".



وعلى مدى عامين، تحول هذا الرضيع الذي كان هشًا وضعيفا في السابق إلى طفل صغير يتمتع بصحة جيدة ونشط ومحبوب،

لم تكن رحلته نحو التعافي خالية من النكسات، بما في ذلك معركته مع كوفيد-19 في أوائل عام 2022.



وبدوره أشار معاذ خليفة مبارك، والد خليفة، إلى الصعوبات التي واجهها طفله، والتي انتهت بعملية أجريت له الشهر الماضي،

وتمت العملية بنجاح في 11 أغسطس في أحد المستشفيات الحكومية الرائدة في أبوظبي.



طوال محنته، دأب أشقاء خليفة على زيارته و تقديم الدعم المعنوي الكبير لإنتصاره في معركته اليومية و خلال هذه الفترة قام برحلات قصيرة إلى المنزل ليكون مع عائلته.

ومع ذلك، كان لا يزال يتعين عليه اتخاذ إجراءات طبية لمعالجة مجرى الهواء الضيق، وهي خطوة سمحت له بإزالة أنبوب التنفس، مما جعله أقرب خطوة إلى لم شمله مع أحبائه.

وقال الدكتور هشام حديد، طبيب متخصص:“يمكن أن يعزى تعافي خليفة الملحوظ إلى فريقنا متعدد التخصصات، بما في ذلك الأطباء وممرضات الأطفال والمعالجين المتخصصين ومعلمي الأطفال.

إنه فتى اجتماعي ومحبوب للغاية ويتمتع بطاقة لا حدود لها، ويجيد ثلاث لغات، ولديه ولع خاص بقراءة قوائم الطعام.



الطريق إلى الحياة الطبيعية



اتخذت رحلة خليفة خطوة مهمة نحو الحياة الطبيعية عندما تم تقييم حالته من قبل جراح الأنف والأذن والحنجرة وتمت إزالة أنبوب ثقب القصبة الهوائية بنجاح.

وهو الآن مستعد لاحتضان الحياة كطفل نموذجي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، خاليًا من الأجهزة الطبية ومليئًا بالشجاعة الذي لا حدود لها.



وأضاف مبارك:“إن قصة ابني الشجاع هي شهادة على قوة التفاني والحب ونعمة الله.

فهو لم ينجو رغم كل الصعاب فحسب، بل ازدهر بفضل الرعاية التي لا تتزعزع التي قدمها الفريق في وحدة الرعاية الطويلة الأجل في NMC ProVita على مدى السنوات الثلاث الماضية.



يبدأ خليفة الآن فصلاً جديدًا من حياته بينما يكون بإلهام للجميع ويذكر أفراد المجتمع بأن الشجاعة والمرونة يمكنهما التغلب على أعظم المحن.