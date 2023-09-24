دورة غوادالاخارا المكسيكية.. خسارة دراماتيكية لأنس جابر

ودّعت التونسية أنس جابر المصنّفة أولى دورة غوادالاخارا المكسيكية للألف في كرة المضرب، إثر خسارتها امام الايطالية مارتينا تريفيزان، بعد مباراة مثيرة دامت ثلاث ساعات الاربعاء في الدور ثمن النهائي.

وخسرت النجمة التونسية التي بلغت نهائي بطولة ويمبلدون في العامين الماضيين، بنتيجة 6-7 (7/4) و7-5 و6-3 على يد المصنّفة 54 على العالم.

وبدا انّ جابر ستشق طريقها نحو الفوز بصعوبة بعد حسمها المجموعة الاولى بشق الانفس، ومن ثمّ تقدمها 30-0 على ارسالها فيما كانت النتيجة 5-4 في الثانية.

الا انّ المصنّفة السابعة عالميًا واجهت عودة قوية من منافستها التي كسرت إرسالها مرتين لتفوز بالمجموعة وتفرض التعادل.

وتابعت ابنة الـ 29 عامًا انتفاضتها في وجه جابر، حيث تطمح الى لقبها الثاني فقط في دورات المحترفات، وتمكنت من كسر ارسال التونسية لتتقدم 5-3 في المجموعة الفاصلة قبل ان تحسم النتيجة.

وستواجه تريفيزان نظيرتها الاميركية كارولين دولهايد في الدور ربع النهائي، بعدما تغلبت الاخيرة على الروسية إيكاتيرينا ألكساندروفا الثامنة.

وفي مباريات أخرى، تابعت الاميركية صوفيا كينن عروضها القوية في الآونة الأخيرة وتغلبت على اللاتفية يلينا أوستابينكو لتبلغ دور الثمانية.

كينن، المتوجة سابقًا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، والتي بلغت ربع نهائي احدى دورات الالف للمرة الاخيرة عام 2019، تمكنت من حسم النتيجة 6-4 و7-5 بعد ساعة و44 دقيقة.

وحذت حذوها الفرنسية كارولين غارسيا عقب فوزها على الاميركية هايلي بابتيست، لتضرب موعدًا مع البيلاروسية فيكتوريا آزارنكا إثر فوز الاخيرة على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا السابعة 6-2 و6-1.

وبلغت ايضًا اليونانية ماريا ساكّاري الثانية ربع النهائي بفوزها على الايطالية كاميلا جيورجي 6-2 و6-2.