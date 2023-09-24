غرفة تجارة دبي تستعرض مبادراتها لدعم مجتمع الأعمال

عقدت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الاجتماع الفصلي الثاني لمجموعات ومجالس الأعمال للعام 2023، حيث استعرضت الغرفة المشهد الاقتصادي وآفاق النمو، وعرضت خططها ومبادراتها المتنوعة لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته العالمية.

وتناولت الغرفة خلال الاجتماع الذي شاركت فيه مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، الجهود المتنوعة والبرامج المختلفة والفعاليات التي تنظمها لدعم مجموعات ومجالس الأعمال، وآخرها اختتام الدورة الأولى من برنامج تمكين مجموعات الأعمال، وتنظيم سلسلة من الفعاليات الافتراضية لتعزيز تواجدها الرقمي وحلولها الذكية ودعم أمنها السيبراني في وجه التحديات المتزايدة.



وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشكل مجموعات ومجالس الأعمال جزءاً أساسياً من منظومة مجتمع الأعمال، وركيزة في جهودنا لخلق بيئة أعمال عالمية في دبي، تتميز باحتضانها ودعمها للابتكار والإبداع وتحفيزها لريادة الأعمال في القطاع الخاص. ويتمثل دورنا في مد جسور التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، والعمل على تحسين سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، وتعزيز مرونة اقتصادها».

وأضاف: «نحن حريصون على دعم مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتهم المتغيرة إيماناً منا بأهمية الشراكة معهم من أجل خدمة المصالح المشتركة، حيث نقدر مساهمتهم القيّمة في دعم مسيرة التنمية بالإمارة».

وتم خلال اللقاء استعراض جهود الغرفة في دعم المنظومة التشريعية والقانونية بالإمارة، ومساعدة مجموعات ومجالس الأعمال على إيصال صوتهم وتوصياتهم ومرئياتهم إلى الجهات الحكومية المعنية من أجل تعزيز تنافسية قطاعاتهم الاقتصادية ومجالات عملهم.

وشهد اللقاء استعراض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تعرّف الحاضرون على النظام وآلياته. ويعتبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أحد التشريعات الرائدة للدولة في مجال سوق العمل على المستوى العالمي، ويستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلاً عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة.

وقدمت شركة EY Law MENA عرضاً تعريفياً خلال الاجتماع حول قانون العمل في الدولة، والتحديات التي تواجه الشركات، والحلول الأمثل لمواجهة هذه التحديات.

وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في اقتصاد دبي ومنظومة ممارسة الأعمال، وهي تضمن تمثيل جميع قطاعات الأعمال وجنسيات المستثمرين على التوالي، وتسهل الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، وتدعم معالجة مسائل السياسات، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات التي تمثلها.