تسعير خام دبي لشهر ديسمبر بعلاوة 0.05 دولار للبرميل فوق العماني
التاريخ
9/24/2023 5:55:31 AM
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قالت دائرة شؤون النفط في دبي اليوم الخميس إن الإمارة حددت فارق السعر الرسمي لخامها لشهر ديسمبر كانون الأول عند علاوة 0.05 دولار للبرميل فوق سعر العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.
وسيجري تطبيق الفارق السعري على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني لشهر ديسمبر كانون الأول في نهاية أكتوبر لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل ديسمبر.
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