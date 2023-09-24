تسعير خام دبي لشهر ديسمبر بعلاوة 0.05 دولار للبرميل فوق العماني

قالت دائرة شؤون النفط في دبي اليوم الخميس إن الإمارة حددت فارق السعر الرسمي لخامها لشهر ديسمبر كانون الأول عند علاوة 0.05 دولار للبرميل فوق سعر العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

وسيجري تطبيق الفارق السعري على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني لشهر ديسمبر كانون الأول في نهاية أكتوبر لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل ديسمبر.