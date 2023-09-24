اكتشف منتجات وخدمات نيكست ليفل التايلاندية التي تضع بصمتها الخاصة على الساحة العالمية

تضع إدارة ترويج التجارة الدولية (DITP)

معيارًا جديدًا للجودة والثقة، مما يجعل تايلاند رائدة عالميًا في مجال المنتجات والخدمات ذات التفكير المستقبلي.







في السنوات الأخيرة، قام رواد الأعمال التايلانديون بإعادة تعريف المعنى الذي تمثله عبارة "صنع في تايلاند". إنهم لا ينتجون منتجات إبداعية ومبتكرة ومتطورة فحسب، بل يتصدون أيضًا لمواجهة بعض التوجهات الكبرى الأكثر إلحاحًا في العالم، مثل الاستدامة والعناية الصحية الشاملة والوعي البيئي. تضع هذه المشاريع معايير جديدة في الجودة والابتكار، وتعرض البراعة التايلاندية بطرق مثيرة وغير متوقعة.



تعمل مبادرة نيكست ليفل التايلاندية، التي تقودها إدارة ترويج التجارة الدولية (DITP)، كمنصة لتوسيع هذه الرؤية الجديدة للمنتجات والخدمات التايلاندية. وهنا نكتشف العلامات التجارية التايلاندية المشمولة في مبادرة "نيكست ليفل" والتي يتردد صداها مع المستهلكين العالميين بطريقة مستدامة ومؤثرة. وقال بيتيتشاي راتاناناكا، مدير مركز التجارة التايلاندي في دبي:“إن مبادرة نيكست ليفل التايلاندية تدفع تايلاند إلى الصدارة العالمية من خلال منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة. إلى جانب المأكولات الشهية والتقليدية، يقوم رواد الأعمال التايلانديون ببناء مستقبل من الاستدامة والجودة. وتُظهر هذه المبادرة البراعة التايلاندية على نطاق عالمي، وتعيد تعريف عبارة "صنع في تايلاند".







عندما يفكر المرء في تايلاند، غالبًا ما يتبادر إلى ذهنه مشاهد من الصور والنكهات: رائحة توم يام جونج المثيرة، أو متعة الانغماس في أرز المانجو الحلو، أو الأجواء المثيرة لمباراة ملاكمة تايلاندية. وقد ساهمت هذه العلامات المميزة والشهيرة للثقافة والتقاليد الغنية في تايلاند بشكل كبير في نجاح البلاد في مجال التصدير على مر السنين. ومع ذلك، توجد تحت هذه الأشياء المفضلة المعروفة مجموعة ناشئة مزدهرة من المنتجات والخدمات المبتكرة والصديقة بالبيئة التي تنقل تايلاند إلى المستوى التالي على الساحة العالمية.







نقدم لكم مجموعة هوبو بيتيت فيدنج تان من ريبليت، وهي مزيج مذهل يجمع بين الموضة والاستدامة. تتحدى هذه العلامة التجارية المبتكرة المعايير باستمرار، حيث تصنع حقائب يد مطوية نابضة بالحياة من فائض النايلون الذي يتم الحصول عليه من تصنيع المظلات. ما الذي يميز ريبليت؟ تتميز كل قطعة بخصائص مقاومة للماء وتدوم طويلًا وخفيفة الوزن، وتعرض تصميمات فريدة من نوعها يمكن استخدامها في جميع المناسبات.







اكتشف مادي هوبر، العلامة التجارية التايلاندية الملتزمة بالاستدامة في جميع جوانب الإنتاج. بدءًا من استخدام مواد مثل القماش البلاستيكي المعاد تدويره والنعال المطاطية المعاد تدويرها وحتى العبوات الصديقة للبيئة، تلبي تصميمات العلامة التجارية المتنوعة أنماط الحياة المختلفة وهي اختيار مثالي ورائع، يمكن تنسيقها مع أي ملابس بكل سهولة. عند البحث عن الأحذية المثالية لعطلة نهاية الأسبوع، يمكنك استلهام الأناقة من مادي هوبر.



من خلال المضي قدمًا، تلتزم ايفربينك بإنتاج منتجات صديقة للبيئة ولطيفة على البشرة. تقوم العلامة التجارية للمكياج باستخدام مكونات نباتية غير معدلة وراثيًا ومصدرها الطبيعة، مما يضمن أن منتجاتها ليست آمنة لبشرتك فحسب، بل أيضًا خالية من المواد الضارة مثل الغلوتين والزيوت المعدنية وكحول الأيزوبروبيل والعطور والكبريتات والبارابين. مع الالتزام الصارم بالأبحاث والدراسات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، تسعى ايفربينك جاهدة لتقديم أفضل العروض الطبيعية لعملائها المميزين.







تمزج التصميمات الكلاسيكية الحديثة لجادهاوس، وهي علامة تجارية للصوتيات نشأت في تايلاند، بذكاء بين سحر الحنين إلى الماضي مع أنماط المدرسة الجديدة الرائعة، والتي تتمثل في أحدث مشغل تسجيلات براد محدود الإصدار - وهو تعاون بين جادهاوس وهون ثنائي الموسيقي الإلكتروني الإنجليزي.



مرورًا بمجموعة سوكونتا المبهجة من منتجات العلاج العطري المصنوعة من مزيج متوازن من الأعشاب سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق. تتميز كل حقيبة بطبقتين، حيث يمكن فصل الطبقة الخارجية بسهولة لأغراض الغسيل، بينما الطبقة الداخلية مليئة بالكثير من الأعشاب العطرية. للاستمتاع بالفوائد المهدئة، ما عليك سوى تسخين الحقيبة في الميكروويف ثم وضعها بلطف على مناطق جسمك التي قد تعاني من عدم الراحة، مثل الكتفين أو الظهر أو الخصر أو حتى الساقين.



هل ترغب في تذوق المأكولات البحرية على الرغم من حساسيتك اتجاه المأكولات البحرية؟ أبدأُ بتجربة "مقرمشات القريدس الخالية من القريدس"! هذه الوجبات الخفيفة النباتية بالكامل من مانترا مصنوعة من مكونات أساسية مثل فول الصويا والحمص، مما يجعلها ليست مناسبة لمن يعانون من الحساسية فحسب، بل أيضًا خيارًا ممتازًا للنباتيين والأفراد المهتمين بالصحة. توفر كل حصة غذائية محتوى غنيًا بالبروتين مع الحفاظ على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، مع 50 سعرًا حراريًا فقط لكل وجبة. استمتع بتناولها بدون الشعور بالذنب، لأن هذه المقرمشات تعد وجبة خفيفة مثالية، تشبه تمامًا مقرمشات القريدس التقليدية.







مقعد رووب من سكابلشر، يتميز بشكل القوس المميز، لا يلفت الأنظار بتصميمه الرائد فحسب، بل يجسد أيضًا الالتزام بمبادئ الاقتصاد الدائري. وتحقق سكابلشر ذلك من خلال إعادة استخدام الأشرطة القطنية الفاخرة، والتي لولا ذلك لكان سيتم التخلص منها كبقايا من مصانع الأثاث. علاوة على ذلك، يوفر رووب حرية تخصيص المواد وفقًا لتفضيلاتك، مما يؤدي إلى بدء حقبة جديدة من تصميم الأثاث المستقبلي الذي يتبنى الاستدامة.





باتباع مبادئ الاستدامة، تتحمل جايكلا مسؤولية ترك أثر إيجابي على البيئة. العلامة التجارية تكرس جميع جهودها لتصنيع أطعمة مغذية وغنية بالبروتين للكلاب يتم الحصول عليها من الحشرات التي يتم زراعتها في بيئات خاضعة للرقابة باستخدام بقايا الخضروات وفائض الطعام الذي يتم جمعه من مواقع متنوعة على مستوى البلاد. هذا النهج الصديق للبيئة لا يفيد صحة حيوانك الأليف فحسب، بل يعزز أيضًا الاستدامة، ويحل أزمة الغذاء، ويقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويساعد في إنشاء نظام اقتصاد دائري. من خلال اختيار جايكلا، يمكنك المساهمة في عالم أفضل وتحسين رفاهية حيوانك الأليف، وجبة واحدة في كل مرة.