لأول مرة في التاريخ... ملك بريطانيا يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي

من المقرر أن يلقي ملك بريطانيا تشارلز الثالث كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الخميس، لأول مرة في التاريخ.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن الملك تشارلز الثالث هو أول عاهل بريطاني يتحدث من قاعة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي، حيث سيتناول الصداقة الوثيقة بين المملكة المتحدة وفرنسا.

وسيصطف حرس الشرف على امتداد طريق الملك إلى قاعة المؤتمرات، حيث سيلتقي بممثلين عن مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية ويوقع في سجل الزوار قبل دخول القاعة لإلقاء خطابه.

وفي إطار زيارة رسمية بدأت أمس الأربعاء، من المقرر أن يلتقي الملك وقرينته الملكة كاميلا في وقت لاحق نجوم الرياضة في ضاحية سان دوني بباريس، حيث تستضيف فرنسا كأس العالم للرجبي.

وسترافق الملك والملكة خلال الزيارة بريجيت ماكرون، عقيلة الرئيس الفرنسي، بالإضافة إلى شخصيات رياضية قبل زيارة مقهى في ساحة المدينة للقاء مستفيدين من منظمة "أوبجكتيف ايمبلوي"، في سان دوني والتي تساعد الشباب المهمشين في العثور على وظائف.

كما سيلتقي الملك وعقيلته ممثلين عن مؤسسة " برينس تراست إنترناشيونال".