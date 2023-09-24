قلق حول إصابة ميسي ومشاركته بنهائي الكأس محل شك

خرج النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 37 من مباراة فريقه انتر ميامي امام تورونتو في الدوري الأميركي لكرة القدم الاربعاء في ظل شكوك حول اصابة عضلية.

وكان غاب ميسي عن مباراة انتر السابقة السبت الماضي والتي خسرها فريقه امام اتلانتا 5-2 بسبب ارهاق عضلي، قبل ان يغادر الملعب الاربعاء حيث بدا في وضعية غير مريحة.

كذلك، غادر زميله السابق في برشلونة الاسباني جوردي ألبا أرضية الملعب في الدقيقة 34.

وأوضح المدرب الارجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو إن الثنائي سيغيب عن مباراة دربي فلوريدا الأحد امام أورلاندو سيتي، مشيرًا ايضًا الى أنه غير متأكد من مشاركتهما في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الأسبوع المقبل.

وقال "علينا أن نمضي يوما بعد يوم ونرى تقرير الطبيب وما يقولونه لنا وسنقرر. من الواضح أنه لا توجد فرصة لوجودهما الأحد".

ودافع مارتينو عن قرار اشراكهما امام اتلانتا "لا أعتقد أن الأمر جديد أو أكبر مما كانا يعانيان منه. إنه مجرد إرهاق، ولا أعتقد أنّ هناك إصابة عضلية".

وأضاف ردًا حول تعرّضهما للضغوط من اجل المشاركة "كل شيء كان جاهزًا كي يشاركان... لا يوجد احتمال لذلك. إذا قررنا مشاركتهما فهذا لأنهما كانا جاهزين للعب".

وقال "بعد التحدث معهما، لم يعد لدي نفس التشاؤم الذي كان لديّ عندما اضطررت إلى إخراجهما".

خاض ميسي 12 مباراة في فترة 48 يومًا منذ بداية مشواره في الولايات المتحدة في أواخر تموز/يوليو الماضي، وقد استُبدل في الدقائق الاخيرة من المباراة التي فازت بها الارجنتين على الاكوادور 1-صفر ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم في السابع من الشهر الحالي، ومن ثمّ غاب عن مواجهة بوليفيا بعد خمسة ايام.

ورغم ضربة خروج اللاعبَين، تمكن ميامي من تحقيق فوز ساحق على حساب تورونتو برباعية نظيفة.

ويبقى انتر ميامي في المركز 13 ضمن المنطقة الشرقية من أصل 15 فريقًا، الا انّه يحافظ على حظوظه في التأهل الى الادوار النهائية، لكنّ مارتينو شدّد بأنّ أولويته هي نهائي الكأس امام هيوستن في 27 الجاري.