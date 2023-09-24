بداية قوية لأرسنال وشاقة لريال مدريد.. ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024/2023

عاد أرسنال بقوة إلى دوري أبطال أوروبا، بفوزه الكبير على ضيفه أيندهوفن الهولندي 4-0، وعانى ريال مدريد للتغلب على ضيفه أونيون برلين 1-0، فيما حقق بايرن ميونيخ فوزاً مثيراً على ضيفه مانشستر يونايتد 4-3 الأربعاء في الجولة الاولى من دور المجموعات.

وأفلت إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي، من الخسارة أمام ريال سوسييداد وانتزع تعادلاً قاتلاً 1-1، وعاد مواطنه نابولي بفوز ثمين من أرض مضيفه سبورتينغ براغا 2-1.

على ملعب "الإمارات" في لندن، كشّر أرسنال عن أنيابه في مستهلّ مشواره في المسابقة العائد إليها بعد 6 سنوات من الغياب، مكتسحاً ضيفه أيندهوفن برباعية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي هذه المشاركة الأولى للنادي الإنجليزي في دوري الأبطال منذ موسم 2016-2017، تناوب على تسجيل أهدافه بوكايو ساكا (8)، البلجيكي لياندرو تروسار (20)، البرازيلي غابريال جيزوس (38) والنروجي مارتن أوديغارد (70).

وفي المجموعة ذاتها، تعادل إشبيلية مع ضيفه لنس 1-1/ وافتتح النادي الأندلسي التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بعد مجهود رائع وتمريرة من الكرواتي إيفان راكيتيتش/ لكن الفرنسيين تمكنوا من إدراك التعادل بهدف أنجيلو فولغيني من ركلة حرة رائعة أسكنها في الزاوية اليمنى العليا للحارس الصربي ماركو ديميتروفيتش (24).

وفي المجموعة الثالثة وعلى ملعب سانتياغو برنابيو أنقذ لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد من فخ ضيفه أونيون برلين وقاده إلى فوز بشق النفس 1-0، وكان أونيون برلين في طريقه إلى انتزاع نقطة تاريخية في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة، لكن بيلينغهام اقتنص هدف الفوز للنادي الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (14) في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف السادس لبيلينغهام في ست مباريات بألوان ريال مدريد في مختلف المسابقات منذ انضمامه الى صفوفه هذا الصيف قادماً من بوروسيا دورتموند.

وفي المجموعة ذاتها، حقق نابولي فوزاً مثيراً على مضيفه براغا 2-1 على الملعب البلدي في براغا، ومنح القائد جوفاني دي لورنتسو التقدم لنابولي (45+1)، وأدرك براغا التعادل عبر بروما (84)، لكن المدافع المالي سيدو نياكاتي سجل هدف الفوز للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه (88).

وضاعف بايرن ميونيخ محن ضيفه مانشستر يونايتد عندما تغلب عليه 4-3 في مباراة مجنونة ضمن منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعيش نادي "الشياطين الحمر" أزمة عميقة ويواجه مدربه الهولندي إريك تن هاغ ضغوطات كبيرة بعد بداية موسم مخيّبة للآمال، شهدت خسارته ثلاث مرات من أصل خمس مباريات في الدوري المحلي حيث يحتل المركز 13 برصيد 6 نقاط وبفارق 9 نقاط عن جاره مانشستر سيتي المتصدر.

وهذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي التي يخسر فيها يونايتد ثلاث مرات في مبارياته الخمس الأولى.

لكن ذلك لم يكن تبريراً للشفقة من بايرن ميونيخ الذي سجّل أهدافه الأربعة عن طريق لوروا سانيه (28)، سيرج غنابري (32)، الإنجليزي هاري كاين (54 من ركلة جزاء) والفرنسي ماتيس تيل (90+2)، فيما أحرز الدنماركي راسموس هويلند (49) والبرازيلي كاسيميرو (88 و90+5) أهداف يونايتد.

وفي المجموعة نفسها، عاد غلطة سراي التركي من بعيد وحول تخلفه بهدفين نظيفين أمام ضيفه كوبنهاغن الدنماركي الى تعادل 2-2.

وتقدّم الضيوف عن طريق النروجي محمد اليونسي (35) والبرتغالي ديوغو كونكالفيس (58)، لكن أصحاب الأرض استغلوا النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي بعد طرد الظهير إيلياس ييليرت بالبطاقة الصفراء الثانية (73)، وردوا بهدفي الفرنسي ساشا بويي (86) والبرازيلي تيتي (88).

وفي المجموعة الرابعة، أنقذ المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس فريقه إنتر ميلان من الخسارة أمام مضيفه ريال سوسييداد بإدراكه التعادل 1-1، وكان سوسييداد في طريقه إلى فوز مستحق عندما تقدم بهدف مبكر لبرايس منديس، لكن القائد مارتينيس حرمه من ذلك بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 87.

وخلافاً لفوزه الكبير على جاره وغريمه ميلان 5-1 في دربي الغضب في الدوري الإيطالي السبت، ظهر إنتر بمستوى مخيب ولم يهدد مرمى أصحاب الأرض إلا فيما ندر.

وفي المجموعة ذاتها، مني بنفيكا بخسارة قاسية أمام ضيفه سالزبورغ 0-2 على ملعب "النور" في لشبونة، ودخل سالزبورغ المباراة بقوة وحصل على ركلة جزاء أهدرها مهاجمه العاجي كريم كوناتيه عندما سددها فوق العارضة (3)، قبل أن يحصل على ركلة جزاء ثانية إثر لمسة يد على المدافع أنتونيو سيلفا وانبرى لها هذه المرة الكرواتي روكو سيميتش وترجمها الى هدف (15).

ووجه لاعب الوسط أوسكار غلوخ الضربة القاضية لبنفيكا بتسجيله الهدف الثاني لسالزبورغ بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من سيميتش (51).

ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ 3

اف سي كوبنهاغن 1

غلطة سراي 1

مانشستر يونايتد 0

ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا

أرسنال 3

لنس 1

إشبيلية 1

أيندهوفن 0

ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا

نابولي 3

ريال مدريد 3

براغا 0

أونيون برلين 0

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا

سالزبورغ 3

إنتر 1

ريال سوسييداد 1

بنفيكا 0