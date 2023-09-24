65 متجراً جديداً ترفع إشغال «سيتي ووك» إلى 98% بنهاية العام

تستقبل «سيتي ووك»، وجهة نمط الحياة والتي طوّرتها «ميريكس للاستثمار» المتخصّصة بإدار ة الأصول، 65 متجراً جديداً بحلول نهاية العام الحالي. وسيرفع هذا التوسّع نسبة الإشغال إلى 98% لتضم ما يزيد على 250 متجراً مُعزّزاً سمعتها كوجهة نابضة بالحياة متعدّدة الاستخدامات.

وصمّمت «ميريكس للاستثمار» عملية تأجير استراتيجيّة لترتقي بتجربة العملاء ومزيج المستأجرين على مدى العامين السابقين لتعكس الأذواق المتغيّرة لزوّارها. وتضمّ الوجهة حاليّاً مناطق مخصّصة لشركات السيارات وعروضاً أوسع وأفضل للطعام والمشروبات والصحّة والعافية بالإضافة إلى مساحة مكتبيّة حديثة مجهّزة بأحدث التقنيات لتُكمّل عروضها للسكن والضيافة التي تنمو باستمرار. وستضم منطقة «سيتي ووك بوليفارد» 70% من المتاجر الجديدة التي ستُفتتح في هذه الوجهة، والتي ستجعل المكان ينبض بالحياة.

وقال شهرام شمسيي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريكس للاستثمار»: «لقد تغيّر عُملاؤنا عبر السنوات، ففي العام الفائت وحده استقبلنا مقيمين جدداً ومن المتوقّع أن تستمر القاعدة السكّانية بالنمو. نوفّر أيضاً مكاتب في وجهتنا، كما شهدنا ارتفاعاً بعدد الزوّار والوقت الذي يمضونه خلال زيارتهم لنا. لقد قمنا بتغييرات لمزيج المستأجرين لدينا لتلائم طبيعة الجمهور المتغيّرة هذه، إذ لدينا الآن المزيد من المقاهي والنوادي الرياضيّة والمطاعم التي تُقدّم جميع أنواع المشروبات والتي ستخدم شريحة أوسع من الزوّار. نحن نرى انعكاس التزامنا بتقديم تجارب رائعة على جميع ما نوفّره، إذ كان لذلك أثراً كبيراً على كيفية صياغتنا لعملنا.»

مطاعم



سترحّب المنطقة الجديدة في «سيتي ووك»، والتي تضمّ «نولا» و«بيتزاريا دا ميكليه» و«باكو» و«ميثوس»، في الربع الأخير من العام الحالي أماكن جديدة مثل «براس مونكي» و«رير» و«بريمي» و «نوكس» و«دايكان إيزاكايا» والتي سيُطلق عليها اسم «C2». وستجلب هذه المطاعم مجموعة متنوّعة من النكهات والمأكولات من حول العالم مما ستضمن ملاذاً متنوّعاً لكل عشّاق الطعام محتفلين بتنوّع الطهي والإبداع في جميع أنحاء «سيتي ووك».

لياقة

ستفتتح 3 علامات تجارية أيقونيّة في عالم رفاهية الرياضة أبوابها في «سيتي ووك» وهي «لولوليمون» و«أديداس» و«بوما»، لتُلبّي الأذواق المميّزة لعشّاق الموضة الذين يحبّون جمع الراحة مع الأناقة. تمثّل هذه العلامات التجاريّة التناغم المثالي ما بين الموضة واللياقة البدنية، مما يُعزّز تجربة التسوّق للباحثين عن ملابس رياضة عصريّة ومتعدّدة الاستخدامات.

ولتجربة صحيّة وشاملة ونمط حياة متوازن، تُقدّم «سيتي ووك» مجموعة كبيرة من الخدمات المتميّزة للزوّار من ضمنها 7 مفاهيم شاملة للعافية مثل «بودي آند مايند» و«سيركل كير كلينيك» وعيادة دنتال ديت لطب الأسنان و«دريم اب»و«ميد كلينيك»و«دروب10».

أزياء

وتتوسّع عروض الأزياء في«سيتي ووك»لتُمهّد الطريق لمغامرة تسوّق رائعة ومُبتكرة مع علامات تجارية مميزة مثل«صوفي كوتور»و«ذا جيفينج موفمنت»و«ليس بينجامينز»و«مادلي»و«البير كوتور»و«كاتاليا»و«لوديفين».

كما ستُقدّم«سيتي ووك»مجموعة علامات تجارية لنمط الحياة تتماشى مع النمط الجمالي العصري بما فيها«استوديو 971»و«أركلينيا آند ليما»و«نوك هوم»و«فورما إيتالي»ـ إذ ستُعيد هذه العلامات تعريف مفهوم الأناقة والأداء العملي في مجالات التصميم الداخلي والعناية الشخصية مما يُعزّز إحساس الحياة الراقية.

سيارات

أمّا بالنسبة لعُشّاق السيارات، فستضُمّ عمليّة التوسّع في«سيتي ووك»مجموعة من علامات شركات السيارات التي تُمثّل الابتكار والرفاهية معاً، مثل«الدماني»و«تيك آرت»و«بيزاريني»و«محل جورا»و«إن دبليو تي إن موتورز»و«برابوس ميدل إيست».

مساحات أوسع للأعمال

وتأكيداً على عروض«سيتي ووك»متعددة الاستخدامات وتعزيزاً لجاذبيّتها، ستُقدّم مجموعة متكاملة مؤلّفة من 22 مساحة مكتبية صُمّمت خصّيصاً لتلبية احتياجات الشركات والمهنيين. إن هذا التوسّع الاستراتيجي سيجعل من«سيتي ووك» مركزاً حيويّاً للابتكار والتعاون موفّراً بيئة ديناميكية تُعزز النمو والإبداع لدى أفراد المجتمع.