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روسيا والصين تعززان تعاونهما لمواجهة تعدد الأقطاب والفوضى الدولية

9/24/2023 5:55:30 AM
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ترغب الصين وروسيا في تعزيز التعاون بينهما لمواجهة ما وصفه وزير الخارجية الصيني وانج يي بتزايد " تعدد الأقطاب" عالميا، وذلك خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين أمس الأربعاء.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن وانج قال في سان بطرسبرج
إن " تعدد الأقطاب" يتسارع في العالم في ظل وضع دولي في حالة فوضى.

وأضاف وانج أنه وفقا للرئيس الصيني شي جين بينج، فإن العالم يدخل مرحلة تغيير كبيرة، لم يتم رؤية مثلها منذ 100 عام.

وأضاف البيان أنه لذلك يتعين على روسيا والصين حماية حقوق ومصالح الجانبين من خلال حشد جهود جديد ة لتطوير النظام الدولي في اتجاه عادل ومنطقي.

أفادت وزارة الخارجية الصينية أن بوتين ووانج ناقشا الحرب الروسية في أوكرانيا خلال مباحثاتهما أمس الأربعاء. وأشار الرئيس الروسي إلى استعداد موسكو لحل الصراع من خلال المفاوضات.

ويشار إلى أن الصين تعد شريكا مهما لروسيا. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن بوتين قبل دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين في أكتوبر المقبل من أجل حضور قمة طريق الحرير.

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