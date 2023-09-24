بعد خسارة يونايتد أمام بايرن.. أونانا: خذلتُ الفريق (فيديو)

قال الحارس الكاميروني لمانشستر يونايتد الانكليزي أندريه أونانا إنّه يتحمّل مسؤولية الخسارة أمام بايرن ميونيخ 3-4 في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء بعد خطئه في الهدف الأول الذي منح العملاق الألماني زمام المبادرة.

وبدأ "الشياطين الحمر" المباراة بشكل جيد على ملعب أليانز أرينا، الا انّه خسر اندفاعاته بعدما سجّل لوروا سانيه هدف الافتتاح بعدما أخطأ أونانا في التقاط الكرة لتعانق الشباك في الدقيقة 28.

وتألق الحارس الكاميروني في صفوف انتر ميلان الايطالي وأسهم في بلوغه نهائي دوري الابطال الموسم المنصرم، الا انّه عانى في الأسابيع الاخيرة في بداية مسيرته مع النادي الانكليزي الذي انضم اليه مقابل 58 مليون دولار أميركي.

وتلقى فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ ثلاثة اهداف او أكثر في ثلاث مباريات متتالية للمرة الاولى منذ عام 1978.

وقال أونانا لقناة "تي أن تي سبورتس": "بعد خطئي فقدنا السيطرة على المباراة. إنه وضع صعب بالنسبة لنا، بالنسبة لي خاصة لأنني الشخص الذي خذل الفريق".

وأضاف أونانا "بدايتي في مانشستر لم تكن جيدة جدًا، ليست الطريقة التي أريد أن ألعب بها".

وأردف "اليوم كانت واحدة من أسوأ مبارياتي وهو أمر صعب لأن لدينا طموح كبير، ونريد الفوز بكل شيء، لقد كانت فرصة كبيرة لنا للعودة بعد الوضع الذي نواجهه".

وتابع أونانا "إنه وقت صعب. علينا أن نكون معًا ونتعلم من أخطائنا لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب فعله".



