طلب هام من شرطة أبوظبي للسائقين

طلب هام من شرطة أبوظبي للسائقين
التاريخ
9/24/2023 5:55:29 AM
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ناشدت مديرية المرور والدوريات السائقين تحريك مركباتهم في الحوادث المرورية البسيطة على الطرق سواء أكانوا متسببين فيها أو متضررين منها خارج الطريق إلى أقرب مكان آمن وطلب المساعدة من مركز القيادة
والتحكم بشرطة أبوظبي لإفساح المجال لمرور المركبات الأخرى، وعدم عرقلة حركة السير.
وقال العميد محمود البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات إن ضمن الأولويات الاستراتيجية بشرطة أبوظبي أمن الطرق وأن تحريك المركبات من الطريق في حالات الحوادث المرورية
البسيطة لا يؤثر في تحديد المتسبب عن
الحادث، كما أوضح أن عملية التخطيط تتم
من خلال أنظمة
دقيقة
تحدد المتسبب في الحادث.
وأضاف: إن ترك المركبات المتسببة في الحوادث المرورية
البسيطة والمركبات المعطلة أو تبديل الإطارات على مسارات الطرق يعرض قائديها لحوادث الدهس، ومخاطر وقوع الحوادث المرورية.
وأكد أن مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي تواصل وباستمرار تعزيز جهودها ضمن الاهداف الاستراتيجية وهي تعزيز التوعية والثقافة المرورية عبر النشرات التوعوية والورش الميدانية إلى جانب ماتنشره إدارة الإعلام
الأمني بشرطة أبوظبي من توعية عبر مواقع شرطة أبوظبي للتواصل
الاجتماعي
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