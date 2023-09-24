طلب هام من شرطة أبوظبي للسائقين

ناشدت مديرية المرور والدوريات السائقين تحريك مركباتهم في الحوادث المرورية البسيطة على الطرق سواء أكانوا متسببين فيها أو متضررين منها خارج الطريق إلى أقرب مكان آمن وطلب المساعدة من مركز القيادة

والتحكم بشرطة أبوظبي لإفساح المجال لمرور المركبات الأخرى، وعدم عرقلة حركة السير.



وقال العميد محمود البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات إن ضمن الأولويات الاستراتيجية بشرطة أبوظبي أمن الطرق وأن تحريك المركبات من الطريق في حالات الحوادث المرورية

البسيطة لا يؤثر في تحديد المتسبب عن

الحادث، كما أوضح أن عملية التخطيط تتم

من خلال أنظمة

دقيقة

تحدد المتسبب في الحادث.

وأضاف: إن ترك المركبات المتسببة في الحوادث المرورية

البسيطة والمركبات المعطلة أو تبديل الإطارات على مسارات الطرق يعرض قائديها لحوادث الدهس، ومخاطر وقوع الحوادث المرورية.

وأكد أن مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي تواصل وباستمرار تعزيز جهودها ضمن الاهداف الاستراتيجية وهي تعزيز التوعية والثقافة المرورية عبر النشرات التوعوية والورش الميدانية إلى جانب ماتنشره إدارة الإعلام

الأمني بشرطة أبوظبي من توعية عبر مواقع شرطة أبوظبي للتواصل

الاجتماعي