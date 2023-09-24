تصعيد جديد للخلاف بين البلدين.. الهند توقف إصدار تأشيرات سفر للمواطنين الكنديين

أوقفت الهند خدمات إصدار تأشيرات السفر للمواطنين الكنديين، في تصعيد جديد للخلاف الدبلوماسي بين الدولتين،بعد أن اتهم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الهند، بالتخطيط لجريمة قتل خارج نطاق القضاء، لزعيم إنفصالي فى كندا .

وذكرت وكالة بلومبرغ

للأنباء أن مركز " بي إل سي انترناشونال" الذي يدير مراكز طلبات التأشيرات الهندية في كندا، نشر مذكرة تفيد بتعليق خدمات التأشيرات لأجل غير مسمى بسبب " أسباب فنية " ابتداء من اليوم الخميس.



وكانت الهند قد طلبت من رعاياها في كندا والمسافرين إليها، التسجيل لدى سفارتها في ظل استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أمس الأربعاء عن بيان لوزارة الخارجية القول: "في ضوء تزايد الأنشطة المناهضة للهند وجرائم الكراهية والعنف الإجرامي، المتغاضى عنها سياسيا في كندا، نحث جميع المواطنين الهنود على توخي /أقصى درجات الحذر/".



