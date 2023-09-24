تصعيد جديد للخلاف بين البلدين.. الهند توقف إصدار تأشيرات سفر للمواطنين الكنديين

تصعيد جديد للخلاف بين البلدين.. الهند توقف إصدار تأشيرات سفر للمواطنين الكنديين
التاريخ
9/24/2023 5:55:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
أوقفت الهند خدمات إصدار تأشيرات السفر للمواطنين الكنديين، في تصعيد جديد للخلاف الدبلوماسي بين الدولتين،بعد أن اتهم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الهند، بالتخطيط لجريمة قتل خارج نطاق القضاء، لزعيم إنفصالي فى كندا .
وذكرت وكالة بلومبرغ
للأنباء أن مركز " بي إل سي انترناشونال" الذي يدير مراكز طلبات التأشيرات الهندية في كندا، نشر مذكرة تفيد بتعليق خدمات التأشيرات لأجل غير مسمى بسبب " أسباب فنية " ابتداء من اليوم الخميس.
وكانت الهند قد طلبت من رعاياها في كندا والمسافرين إليها، التسجيل لدى سفارتها في ظل استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أمس الأربعاء عن بيان لوزارة الخارجية القول: "في ضوء تزايد الأنشطة المناهضة للهند وجرائم الكراهية والعنف الإجرامي، المتغاضى عنها سياسيا في كندا، نحث جميع المواطنين الهنود على توخي /أقصى درجات الحذر/".
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