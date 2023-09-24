روح ريال مدريد.. أنشيلوتي يمتدح بيلينغهام (فيديو)

مدح مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي لاعبه جود بيلينغهام بعدما سجل هدفاً في الوقت بدل الضائع ليقود الفريق الإسباني لفوز صعب 1-صفر على أونيون برلين في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وقال أنشيلوتي: "لديه صفات هائلة ويبدو أنه محظوظ أيضًا، لأن هذا الهدف جاء بعد ارتداد الكرة من مدافعين، لكنه (بيلينغهام) كان في المكان المناسب، هو أذكى من آخرين عندما يهاجم من الخط الثاني، لديه الكفاءة ويستغلها إلى أقصى حد".

وأضاف: "كما كان متوقعًا، كانت مباراة معقدة ضد دفاع أونيون برلين الذي دافع بشكل جيد جدا ولم يترك أي مساحة بين الخطوط. لقد جربنا كل شيء والتسجيل في اللحظة الأخيرة يوضح روح هذا القميص: عدم الاستسلام".

وتابع "لقد تحلينا بالصبر. مباريات مثل هذه يمكن أن تكون فخا ضد دفاع متراجع وفرق تعتمد على الهجمات المرتدة، القول بأن فريقنا مرشح لا يضيف شيئًا ولا معنى له، علينا فقط القتال في كل مباراة".

وأحرز جود بيلينغهام هدفه السادس في ست مباريات هذا الموسم منذ انتقاله من بروسيا دورتموند إلى مدريد في يونيو حزيران الماضي.

واستغل بيلينغهام كرة طائشة ليحرز هدف الانتصار من مدى قريب عند توغله المعتاد إلى منطقة الجزاء.

وأكد أنشيلوتي عودة الجناح فينيسيوس جونيور في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل أمام لاس بالماس بعد تعافيه من إصابة بالفخذ الشهر الماضي.

وتابع: "هو من أفضل مهاجمي العالم، يصنع الفارق، سيعود يوم الأربعاء المقبل وسنرى إن كان يمكنه اللعب يوم الأحد (أمام أتليتيكو مدريد)"