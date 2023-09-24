بعد رباعية أرسنال أمام أيندهوفن.. أرتيتا: اشتقنا لسماع نشيد دوري الأبطال

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه تعامل مع العودة إلى دوري أبطال أوروبا بشكل مناسب، بعدما سحق ضيفه أيندهوفن 4-صفر.

وأنهى أرسنال، العائد للبطولة بعد غياب ستة أعوام، الشوط الأول متقدما 3-صفر بثلاثية بوكايو ساكا ولياندرو تروسار وجابرييل جيسوس، وأضاف القائد مارتن أوديجارد الهدف الرابع قبل 20 دقيقة من النهاية في المواجهة بالمجموعة الثانية.

وقال أرتيتا: "كان من الرائع مشاهدة هذه الأجواء، اشتقنا لسماع نشيد دوري الأبطال، الجميع كانوا مفعمين بالمشاعر قبل المباراة".

وتابع: "كنا رائعين، ونجحنا في استغلال فرصنا واللمسة الأخيرة كانت ممتازة، من الناحية النفسية فالفوز كان أفضل ما يمكن، والآن أملك 24 لاعباً يريدون اللعب يوم الأحد".

ويستضيف أرسنال غريمه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.