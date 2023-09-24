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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالطا بذكرى استقلال بلاده

9/24/2023 5:55:28 AM
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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس جورج فيلا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روبرت أبيلا رئيس وزراء جمهورية مالطا.

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