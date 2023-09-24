رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالطا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالطا بذكرى استقلال بلاده
التاريخ
9/24/2023 5:55:28 AM
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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس جورج فيلا.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روبرت أبيلا رئيس وزراء جمهورية مالطا.
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