أذربيجان تُعلن سيطرتها الكاملة على ناغورنو قره باغ مع موافقة القوات الأرمينية على نزع سلاحها

أعلنت أذربيجان سيطرتها الكاملة على منطقة ناغورنو قره باغ يوم الأربعاء بعد أن وافقت القوات الأرمنية المحلية هناك على إلقاء أسلحتها في أعقاب اندلاع القتال الأخير في الصراع الانفصالي المستمر منذ عقود.

أعلنت السلطات في المنطقة العرقية الأرمنية، التي تدير شؤونها بدون اعتراف دولي منذ اندلاع القتال في أوائل التسعينيات، حوالي منتصف النهار أن قوات الدفاع الذاتي المحلية سيتم نزع سلاحها وتسريحها بموجب وقف إطلاق النار بوساطة روسية.

وقالوا أيضًا إن ممثلي المنطقة سيبدأون محادثات يوم الخميس مع حكومة باكو حول "إعادة دمج" ناغورنو قره باغ في أذربيجان.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف النصر في خطاب متلفز للأمة، قائلاً إنه "في يوم واحد فقط، أنجزت أذربيجان جميع المهام المحددة كجزء من الإجراءات المحلية لمكافحة الإرهاب" و"استعادت سيادتها".



