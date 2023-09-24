أذربيجان تُعلن سيطرتها الكاملة على ناغورنو قره باغ مع موافقة القوات الأرمينية على نزع سلاحها

أذربيجان تُعلن سيطرتها الكاملة على ناغورنو قره باغ مع موافقة القوات الأرمينية على نزع سلاحها
التاريخ
9/24/2023 5:55:27 AM
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أعلنت أذربيجان سيطرتها الكاملة على منطقة ناغورنو قره باغ يوم الأربعاء بعد أن وافقت القوات الأرمنية المحلية هناك على إلقاء أسلحتها في أعقاب اندلاع القتال الأخير في الصراع الانفصالي المستمر منذ عقود.
أعلنت السلطات في المنطقة العرقية الأرمنية، التي تدير شؤونها بدون اعتراف دولي منذ اندلاع القتال في أوائل التسعينيات، حوالي منتصف النهار أن قوات الدفاع الذاتي المحلية سيتم نزع سلاحها وتسريحها بموجب وقف إطلاق النار بوساطة روسية.
وقالوا أيضًا إن ممثلي المنطقة سيبدأون محادثات يوم الخميس مع حكومة باكو حول "إعادة دمج" ناغورنو قره باغ في أذربيجان.
وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف النصر في خطاب متلفز للأمة، قائلاً إنه "في يوم واحد فقط، أنجزت أذربيجان جميع المهام المحددة كجزء من الإجراءات المحلية لمكافحة الإرهاب" و"استعادت سيادتها".
MENAFN24092023000110011019ID1107128747
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