موانئ دبي العالمية توفر فرصاً استثنائية لشباب الإمارات في برنامج بداية الصيفي



تقدم "دي بي ورلد" مجموعة من البرامج التدريبية التي تستقطب الكفاءات الشابة الإماراتية

برنامج بداية الصيفي: رحلة استكشافية في عالم الموانئ والشحن البحري للشباب الإماراتي يضم "برنامج بداية الصيفي" مجموعة متنوعة من الأنشطة والتدريبات العملية التي تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين وتعزيز كفاءتهم





أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) التزامها بتمكين الشباب الإماراتي وتعمل على دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز سياسة التوطين التي تهدف إلى تطوير الكوادر الوطنية وتوفير الفرص المتميزة للشباب، حيث تقدم "دي بي ورلد" مجموعة من البرامج التدريبية التي تستقطب الكفاءات المواطنة.

وتعكس برامج "دي بي ورلد" التدريبية رؤية حكومة دولة الإمارات في تعزيز دور الشباب كمحرك أساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية ملهمة تعزز مهارات الشباب الإماراتي وتقدم لهم الفرص الحقيقية لبناء مستقبل ناجح في قطاع الموانئ والشحن البحري المزدهر في دولة الإمارات.

ويُعدُّ "برنامج بداية الصيفي" فرصة ممتازة لطلاب المرحلة الثانوية والجامعية، بما يوفره من منصة استكشافية للشباب الإماراتي الطموح ليتعرفوا عن قرب على بيئة العمل في قطاع الموانئ والشحن البحري في دولة الإمارات، ويحققوا الاستفادة القيّمة من الخبرات والمهارات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

ويضم "برنامج بداية الصيفي" مجموعة متنوعة من الأنشطة والتدريبات العملية التي تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين وتعزيز كفاءتهم وتمكينهم ليحققوا النجاح والريادة مستقبلاً، وهذا إلى جانب توجيههم للمشاركة بمهام مختلفة، حيث يتلقوا تدريبات متعددة بدءاً من التواصل الفعّال والقيادة، إلى تنظيم الفعاليات التي تعزز روح الفريق وتؤكد على أهمية العمل الجماعي.

وتولي مجموعة موانئ دبي العالمية أهمية كبيرة لبيئة التدريب والأنشطة المقدمة للمشاركين، لذلك تنظم رحلات ترفيهية وأنشطة ممتعة تعزز روح المرح والمعرفة، بالإضافة إلى جولات في عدة مواقع في الميناء تعرفهم بصناعة الشحن والملاحة البحرية، كما يقدم البرنامج للمشاركين مكافآت مالية مع شهادة مشاركة.

وفي هذا السياق، قال مروان الجسمي نائب الرئيس الأول، إدارة الموظفين، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي : "نفخر ببرنامج بداية الصيفي الذي يعكس التزامنا الراسخ بتمكين وتطوير الشباب الإماراتي، ومنحهم فرصة ذهبية لاكتساب الخبرات القيمة والمهارات اللازمة لبناء مستقبل مهني مشرق، ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تمكين شبابنا وتقديم منصة فريدة لاستكشاف بيئة العمل وتعزيز معرفتهم بقطاع الشحن والموانئ، الذي يعد من أكثر القطاعات الحيوية أهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وتحدثت اسيه ادريس الجناحي ، إحدى المشاركات في "برنامج بداية الصيفي" عن تجربتها قائلةً: "إنه برنامج ممتع، فقد أمضينا شهراً مليئاً بالتحديات والفرص الرائعة واستفدنا من تجارب الخبراء، وأتيحت لنا فرصة فريدة لاستكشاف أقسام مختلفة في المؤسسة والتعلم من الخبراء في العديد من المجالات، كما قمنا بتدريبات عملية قيّمة ساهمت في بناء ثقتنا وتطوير قدراتنا في التواصل."

والجدير بالذكر أن "برنامج بداية الصيفي" يعد واحداً من مجموعة البرامج المتنوعة التي تقدمها مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لاستقطاب الكفاءات المواطنة والارتقاء بمسيرتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية وتعزيز تواجدهم في قطاع الشحن والموانئ العالمية.



