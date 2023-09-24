شولتس وزيلينسكي يفوزان بجائزة المواطن العالمي

شولتس وزيلينسكي يفوزان بجائزة المواطن العالمي
التاريخ
9/24/2023 5:55:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
فاز المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجائزة "المواطن العالمي" من المجلس الأطلسي، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء.
وتمنح الجائزة للأفراد "الذين أسهموا في دفع التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم والذين يجسدون الالتزام بالتعاون الدولي" كل عام خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويتم منح الجائزة من قبل المجلس الأطلسي، وهو منظمة غير حكومية مكرسة لتعزيز العلاقات عبر المحيط الأطلسي.
وقال شولتس إنه تشرف بالحصول على الجائزة مع زيلينسكي.
وقال: "حرب روسيا الوحشية ضد أوكرانيا تخاض في أوروبا، لكنها في الوقت نفسه هجوم على المبادئ الأساسية لنظامنا الدولي".
ووعد المستشار الألماني مجددا بأن تدعم ألمانيا زيلينسكي وأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.
وأهدى زيلينسكي جائزته للجنود الذين يقاتلون ضد روسيا و "الأطفال اللطفاء "الذين قتلهم" الإرهابيون الروس".
كما أهداها لـ" الدول الشجاعة التي كانت معنا ودعمتنا"، وكذلك لجميع الأشخاص الذين قاتلوا من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم ، مثل أوكرانيا.
وتم تقديم الجائزة خلال حفل عشاء حيث بلغت تكلفة التذاكر ما يصل إلى 2500 دولار.
كما حصل على
الجائزة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فيرست إيسترن للاستثمار ، فيكتور تشو.
MENAFN24092023000110011019ID1107128745
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.