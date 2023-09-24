شولتس وزيلينسكي يفوزان بجائزة المواطن العالمي

فاز المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجائزة "المواطن العالمي" من المجلس الأطلسي، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء.

وتمنح الجائزة للأفراد "الذين أسهموا في دفع التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم والذين يجسدون الالتزام بالتعاون الدولي" كل عام خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتم منح الجائزة من قبل المجلس الأطلسي، وهو منظمة غير حكومية مكرسة لتعزيز العلاقات عبر المحيط الأطلسي.

وقال شولتس إنه تشرف بالحصول على الجائزة مع زيلينسكي.

وقال: "حرب روسيا الوحشية ضد أوكرانيا تخاض في أوروبا، لكنها في الوقت نفسه هجوم على المبادئ الأساسية لنظامنا الدولي".

ووعد المستشار الألماني مجددا بأن تدعم ألمانيا زيلينسكي وأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وأهدى زيلينسكي جائزته للجنود الذين يقاتلون ضد روسيا و "الأطفال اللطفاء "الذين قتلهم" الإرهابيون الروس".

كما أهداها لـ" الدول الشجاعة التي كانت معنا ودعمتنا"، وكذلك لجميع الأشخاص الذين قاتلوا من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم ، مثل أوكرانيا.

وتم تقديم الجائزة خلال حفل عشاء حيث بلغت تكلفة التذاكر ما يصل إلى 2500 دولار.

كما حصل على

الجائزة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فيرست إيسترن للاستثمار ، فيكتور تشو.