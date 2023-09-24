عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة



التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في نيويورك، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة.



فقد التقى سموه .. معالي محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي ، ومعالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا ، ومعالي إغناسيو كاسيس وزير خارجية سويسرا ، ومعالي إيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل ، و معالي مارجوس تساكنا وزير خارجية أستونيا ، ومعالي الدكتور إيان بورغ وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا ، ومعالي إلينا فالتون وزيرة خارجية فنلندا ، ومعالي ماريا غابرييل وزيرة خارجية بلغاريا ، ومعالي جينبك كولوباييف وزير خارجية قيرغيزستان.



وبحث سموه مع أصحاب المعالي وزراء الخارجية مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في المجالات كافة، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والزراعية والتكنولوجيا والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها.



كما استعرضوا مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومنها التغير المناخي ، حيث أطلع سموه الوزراء على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.



وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الشمولية والعمل المتعدد الأطراف والابتكار تشكل جميعها ركائز لتحقيق تحول نوعي في مسار العمل المناخي العالمي ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تتطلع خلال استضافها لـ "COP 28" إلى التعاون مع دول العالم كافة لمواجهة هذا التحدي العالمي الملح ، لضمان مستقبل أفضل للبشرية.



كما تناولت مباحثات سموه مع أصحاب المعالي وزراء الخارجية عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات مستدامة مع دول العالم ، ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، كما تحرص على دعم كل جهود صون وتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.



حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، و معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد عيسى بو شهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.