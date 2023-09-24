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نجل بايدن سيمثل شخصيا أمام المحكمة في الثالث من أكتوبر

9/24/2023 5:55:26 AM
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حدد الثالث من أكتوبر موعدا لمثول هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي شخصيا أمام محكمة في ديلواير في شرق الولايات المتحدة لتوجيه الاتهام إليه رسميا بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية، على ما جاء في قرار صدر الأربعاء.

ورفض القاضي طلبا تقدم به هانتر بايدن المقيم في كاليفورنيا في غرب البلاد، للمثول عبر تقنية الفيديو. وبعدما حدد موعد الجلسة في 26 سبتمبر، وافق القاضي على طلب الدفاع إرجاءها مدة أسبوع إلى الثالث من أكتوبر.

وكتب أيب ديفيد لويلي محامي هانتر بايدن في رسالة موجهة إلى القاضي "سيقر السيد بايدن بالتهمة وما من سبب يمنعه من التلفظ بهاتين الكلمتين عبر تقنية الفيديو".

إلا ان القاضي كريستوفر بورك برر قراره بقوله إن هذا المثول الأول "هو من المناسبات القليلة في ملف جنائي يمثل خلالها المتهم شخصيا أمام محكمتنا أمام القاضي".

وأضاف "غالبية التهم الموجهة إلى المتهم جديدة ولم ترد خلالها مثوله السابق في يوليو 2023 لذا ستكون المرة الأولى التي تناقش فيها أمام المحكمة".

وهانتر بايدن متهم بأنه كذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلام ناري في العام 2018، نفى فيها أن يكون مدمن مخدرات وهو أمر أقر به لاحقا.

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