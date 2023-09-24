رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لدولة بليز بذكرى استقلال بلادها

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة فرويلا تزالام الحاكمة العامة لدولة بليز ، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة فرويلا تزالام.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جون أنطونيو بريسينيو رئيس وزراء دولة بليز.