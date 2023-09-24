ارتفاع مبيعات وقود السفن في الفجيرة خلال أغسطس لأعلى مستوى في 8 أشهر



أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في الفجيرة بدولة الإمارات، حيث ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر خلال أغسطس ، رغم أن الكميات ظلت أقل على أساس سنوي.

وتوفر مبيعات وقود السفن في الفجيرة مقياسا لمعنويات سوق الشحن في الشرق الأوسط.

وبلغت مبيعات وقود السفن في أغسطس ، باستثناء زيوت التشحيم، 677503 أمتار مكعبة تعادل نحو 671 ألف طن بزيادة 2.7 بالمئة على أساس شهري ولكن بانخفاض 6.3 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس لبيانات الطاقة.