ارتفاع مبيعات وقود السفن في الفجيرة خلال أغسطس لأعلى مستوى في 8 أشهر

ارتفاع مبيعات وقود السفن في الفجيرة خلال أغسطس لأعلى مستوى في 8 أشهر
التاريخ
9/24/2023 5:55:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في الفجيرة بدولة الإمارات، حيث ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر خلال أغسطس ، رغم أن الكميات ظلت أقل على أساس سنوي.
وتوفر مبيعات وقود السفن في الفجيرة مقياسا لمعنويات سوق الشحن في الشرق الأوسط.
وبلغت مبيعات وقود السفن في أغسطس ، باستثناء زيوت التشحيم، 677503 أمتار مكعبة تعادل نحو 671 ألف طن بزيادة 2.7 بالمئة على أساس شهري ولكن بانخفاض 6.3 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس لبيانات الطاقة.
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