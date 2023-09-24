الرئيس الصيني يستضيف نظيره السوري وقادة آخرين في حفل افتتاح الألعاب الآسيوية

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية الخميس أنّ الرئيس شي جينبينغ سيستضيف نظيره السوري بشار الأسد وقادة آخرين في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو.

وقالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية إنّ شي "سيحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو يومي 22 و23 سبتمبر وسيقيم مأدبة ترحيب وأنشطة ثنائية للقادة الأجانب الذين يزورون الصين".

ومن بين القادة الأجانب الذين سيحضرون الحفل، الرئيس السوري الذي يقوم بأول زيارة له إلى الصين منذ اندلاع الحرب الأهلية في بلاده في 2011، وزعماء دول حليفة للصين من بينها الكويت وكمبوديا والنيبال، بحسب ما أوضحت الشبكة التلفزيونية الصينية.

وكان من المفترض أن تقام دورة الألعاب الآسيوية في سبتمبر 2022، لكنّها أرجئت بسبب القيود الصارمة التي فرضتها الصين للقضاء على فيروس كورونا.

ويشارك في هذه الألعاب التي تمّ تنظيمها للمرة الأولى نيودلهي في 1951 رياضيون من 45 دولة ومنطقة في آسيا والشرق الأوسط.