الجيش الأوكراني يعلن تصديه لهجمات روسية

الجيش الأوكراني يعلن تصديه لهجمات روسية
التاريخ
9/24/2023 5:55:24 AM
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قال الجيش الأوكراني الأربعاء إنه صد تقدم للقوات الروسية في قطاعين مهمين من الجبهة.
وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الوحدات الروسية حاولت استعادة قرية أندريفكا بالقرب من باخموت في منطقة دونباس، التي فقدت الأسبوع الماضي، لكنها لم تنجح.
وتم الاستيلاء على باخموت نفسها من قبل الروس بعد أشهر من القتال والخسائر الفادحة. ومع ذلك، يحرز الهجوم المضاد الأوكراني تقدما شمال وجنوب المدينة ويضع القوات الروسية تحت الضغط.
وقالت أوكرانيا إن روسيا شنت أيضا هجمات جوية ومدفعية على خط المواجهة بالقرب من روبوتين في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.
ولم يتسن على الفور التحقق من المعلومات العسكرية بشكل مستقل.
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