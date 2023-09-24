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الجيش الأوكراني يعلن تصديه لهجمات روسية

9/24/2023 5:55:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });


قال الجيش الأوكراني الأربعاء إنه صد تقدم للقوات الروسية في قطاعين مهمين من الجبهة.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الوحدات الروسية حاولت استعادة قرية أندريفكا بالقرب من باخموت في منطقة دونباس، التي فقدت الأسبوع الماضي، لكنها لم تنجح.

وتم الاستيلاء على باخموت نفسها من قبل الروس بعد أشهر من القتال والخسائر الفادحة. ومع ذلك، يحرز الهجوم المضاد الأوكراني تقدما شمال وجنوب المدينة ويضع القوات الروسية تحت الضغط.

وقالت أوكرانيا إن روسيا شنت أيضا هجمات جوية ومدفعية على خط المواجهة بالقرب من روبوتين في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.

ولم يتسن على الفور التحقق من المعلومات العسكرية بشكل مستقل.

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