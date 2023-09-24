محمد بن سلمان: المحادثات بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل مستمرة وجيدة وكل يوم نقترب أكثر

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية إن بلاده تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية، محذرا

في الوقت نفسه من أن حصول إيران على سلاح نووي يعني أنه "لا بد لنا من حيازته بالمثل".

وحول عقد صفقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإمكانية التعامل معه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن سياسة السعودية أن لا تتدخل بمن يرأس كل دولة، وتابع: "حاليا لا توجد لدينا علاقة مع إسرائيل"، مشدداً على أن القضية الفلسطينية ستظل مهمة جداً لمسألة إقامة العلاقات مع إسرائيل، ولا بد من حلّها.

وأضاف:" الإدارة الأمريكية قدمت مقترحا لإقامة علاقات مع إسرائيل، وفي حال نجحت أمريكا في ذلك فسيكون أضخم اتفاق مُنذ انتهاء الحرب الباردة"، مؤكدا

على أن "المحادثات بشأن إقامة العلاقات مستمرة وجيدة، ونصبح أقرب كل يوم بشأن ذلك".

وقال:" أريد أن أرى حياة جيدة للفلسطينيين، ونتباحث مع الأمريكيين للوصول إلى نتائج جيدة ترفع معاناتهم"، مؤكداً أنه "لا صحة لتعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل، وكل يوم تتقدم وسنرى إلى أين ستصل".

وعن العلاقات مع إيران

قال محمد بن سلمان:

"العلاقة مع إيران تتقدم بشكل جيد ونأمل أن تستمر كذلك لصالح أمن واستقرار المنطقة، وأي سباق تسلح نووي في المنطقة لن يُهدد أمنها فحسب بل هو مُهدد لأمن العالم.. وتوازن القوى في المنطقة يتطلب حصولنا على سلاح نووي متى ما حصلت عليه إيران" .

وأشار إلى أن "الصين هي من اختارت أن تتوسط بيننا وبين الإيرانيين، ونريد من طهران أن تعمل مع دول المنطقة بشكل إيجابي، حيث إنها تتعامل مع المصالحة التي أجريت مع السعودية بشكل جدي"، والعلاقة مع إيران تتقدم بشكل جيد "ونأمل أن تستمر كذلك لصالح أمن واستقرار المنطقة"، مضيفاً: "استقبال الجمهور الإيراني لفريق النصر أمر جيد.. وهو جزء من الحركة التنموية، رأينا ترحيباً جميلاً من الجانب الإيراني للفريق السعودي وأعتقد أننا نأخذ هذا بشكل إيجابي جداً".

وشدّد على أن مجموعة دول "بريكس"

لا تُمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية لأمريكا أو الغرب، وليست ضد أمريكا بدليل وجود حلفاء واشنطن داخلها، و"بريكس"

ليست تحالفاً سياسياً، مشيراً إلى أنه على تواصل مستمر مع الرئيس الصيني. وقال "لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة، إن انهارت الصين فدول العالم أجمع معرضة للانهيار بما فيها أمريكا"، واستطرد: "حاولنا الانضمام إلى مجموعة الدول السبع لكن بعض الدول أرادت إملاء شروطها علينا".

وعن الأزمة الروسية الأوكرانية، قال : "لدينا علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، ونفضّل مسار الحوار لإنهاء الحرب ونعمل جاهدين لحل الأزمة بينهما"، وأضاف

إن "سياستنا البترولية يحكمها العرض والطلب"، و"السعودية ملتزمة باستقرار أسواق الطاقة، ونفعل ما يلزم بهذا الشأن، وقرارات «أوبك+" لا تدعم طرفا على حساب الآخر".

ونوّه إلى أن مشروع الممر الاقتصادي الجديد الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا سيعمل على توفير الوقت والمال، وسيختصر الحركة الاقتصادية إلى ما بين 3 – 6 أيام

وحول الملف اليمني، قال ولي العهد السعودي: "نمر الآن بأطول فترة لوقف إطلاق النار في اليمن، والسعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم وفي المستقبل، ونتطلع لحل سياسي مُستدام"، وقال: "نتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتطور وتتقدم اقتصاديًا".

وعن العلاقات مع الولايات المتحدة، قال "بيننا وبين واشنطن روابط أمنية مهمة... لدينا علاقة مميزة مع الرئيس بايدن وهو شديد التركيز ويحضّر نفسه جيداً، ونعمل سويًا في العديد من الملفات المُشتركة"، وأضاف: "الاتفاقيات المُرتقبة مع الولايات المُتحدة مُفيدة للبلدين ولأمن المنطقة والعالم"، مشيرا إلى أن أسامة بن لادن كان يخطط للوقيعة بين السعودية وأمريكا.. وهو عدو مُشترك للبلدين.

وأكد أن السعودية نجحت في تحقيق أسرع نمو في الناتج المحلي من بين مجموعة العشرين لعامين مُتتالين، مؤكداً أن المملكة ستكون من أقوى اقتصادات العالم.

وقال: "نتطلع لأن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتطور وتتقدم اقتصاديًا، والمملكة العربية السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم وفي المستقبل.. ونتطلع لحل سياسي مُستدام، ونحاول ونسعى إلى تحقيق الأهداف بطموحات عالية.. والمملكة ستكون من أقوى اقتصادات العالم".

واوضح أن

"رؤية 2030 طموحة وحققنا مُستهدفاتها بشكل أسرع ووضعنا مُستهدفات جديدة بطموح أكبر.. وهدفنا الوصول بالمملكة العربية السعودية إلى الأفضل دائمًا وتحويل التحديات إلى فرص، ووتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى.. ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد".

ووجه سمو ولي العهد رسالة للمتردّدين بزيارة المملكة عبر حواره مع فوكس نيوز قائلاً: "السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21".

وتابع: "الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك.. وأنا واحد منهم"، وزاد في سياق حديثه حول المحور الاقتصادي والتنموي والتطويري: "استثمارنا في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3% إلى 7%.. والسياحة في المملكة العربية السعودية جذبت 40 مليون زيارة.. ونستهدف من 100 إلى 150 مليون في 2030"، .

ورداً على سؤال لفوكس نيوز قال سموه: "أسامة بن لادن عدو مُشترك للسعودية وأمريكا وكان يخطط للوقيعة بين البلدين.. وعلاقاتنا متميزة مع الرئيس بايدن ونعمل سويًا في العديد من الملفات المُشتركة".

وقال سموه: "نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية".

ورداً على سؤال حول سياسات المملكة النفطية قال: "سياسة المملكة البترولية يحكمها العرض والطلب، ونحن مُلتزمون باستقرار أسواق النفط".

و عن مزاعم الغسيل الرياضي قال: "إذا كان ذلك سيُضيف 1% للناتج المحلي فسوف نستمر فيه"،