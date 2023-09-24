البرلمان الأوكراني يُلزم مسؤولي الحكومة بالإفصاح عن أصولهم المالية

صوت البرلمان الأوكراني الأربعاء لصالح مشروع قانون يُلزم الساسة وموظفي الخدمة المدنية رفيعي المستوى الكشف مرة أخرى عن أصولهم، كوسيلة لمكافحة الفساد في البلاد.

تقرر ذلك بأغلبية 341-1 في البرلمان الأوكراني في كييف. ولم يصوت 19 عضوا على مشروع القانون.

وتم تعليق ما يسمى بالإعلانات الإلكترونية كإجراء أمني مع بدء الغزو الروسي في عام 2022. ويريد البرلمان الآن إعادة تقديمها، ولكنه ينص على فترة انتقالية مدتها سنة واحدة.