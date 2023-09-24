بيربوك: ألمانيا تواصل السعي لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأربعاء إن بلادها تواصل السعي لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأضافت بيربوك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يمكننا أيضا أن نتخيل كوننا عضوا دائما".

وذكرت: "ولكن ليس من المصلحة الذاتية ، ولكن في سياق تحديث كبير يأخذ في الاعتبار بشكل عام حقائق القرن الـ 21".

وجاءت تصريحات بيربوك بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي تحدث فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا لأول مرة منذ بدء الحرب الروسية ضد بلاده في فبراير 2022. كما حضر الاجتماع المستشار الألماني أولاف شولتس.

كما تحدث زيلينسكي لصالح شغل ألمانيا مقعدا دائما في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة.

وانتقدت بيربوك روسيا لما اعتبرته"إساءة استخدام حق النقض في مجلس الأمن فيما يتعلق بحربها في أوكرانيا".

وقالت: "هذا هو السبب في أن الإصلاح أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك، علينا أن نكون واقعيين، فلن يأتي غدا".