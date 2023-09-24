Sunday, 24 September 2023 02:23 GMT

بيربوك: ألمانيا تواصل السعي لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن

9/24/2023 5:55:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الأربعاء إن بلادها تواصل السعي لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأضافت بيربوك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يمكننا أيضا أن نتخيل كوننا عضوا دائما".

وذكرت: "ولكن ليس من المصلحة الذاتية ، ولكن في سياق تحديث كبير يأخذ في الاعتبار بشكل عام حقائق القرن الـ 21".

وجاءت تصريحات بيربوك بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي تحدث فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا لأول مرة منذ بدء الحرب الروسية ضد بلاده في فبراير 2022. كما حضر الاجتماع المستشار الألماني أولاف شولتس.

كما تحدث زيلينسكي لصالح شغل ألمانيا مقعدا دائما في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة.

وانتقدت بيربوك روسيا لما اعتبرته"إساءة استخدام حق النقض في مجلس الأمن فيما يتعلق بحربها في أوكرانيا".

وقالت: "هذا هو السبب في أن الإصلاح أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك، علينا أن نكون واقعيين، فلن يأتي غدا".

MENAFN24092023000110011019ID1107128731

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث