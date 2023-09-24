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أرتيتا: أرسنال تعامل بشكل مناسب مع مشاعر العودة إلى دوري الأبطال

9/24/2023 5:55:22 AM
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قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه تعامل مع مشاعر العودة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بشكل مناسب حيث سحق ضيفه أيندهوفن 4-صفر.

وأنهى أرسنال، العائد للبطولة بعد غياب ستة أعوام، الشوط الأول متقدما 3-صفر بثلاثية بوكايو ساكا ولياندرو تروسار وجابرييل جيسوس.

وأضاف القائد مارتن أوديجارد الهدف الرابع قبل 20 دقيقة من النهاية في المواجهة بالمجموعة الثانية.

وقال أرتيتا "كان من الرائع مشاهدة هذه الأجواء وسماع نشيد دوري الأبطال. الجميع كانوا مفعمين بالمشاعر قبل المباراة.

"كنا رائعين، ونجحنا في استغلال فرصنا واللمسة الأخيرة كانت ممتازة... من الناحية النفسية فالفوز كان أفضل ما يمكن، والآن أملك 24 لاعبا يريدون اللعب يوم الأحد".

ويستضيف أرسنال غريمه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

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