الأرصاد طقس حار ومغبر والعظمى 44

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة إلى معتدل

والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 44 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.