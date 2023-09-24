بالفيديو والصور انطلاق انتخابات الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر لاتحاد طلبة جامعة الكويت

بالفيديو والصور انطلاق انتخابات الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر لاتحاد طلبة جامعة الكويت
التاريخ
9/24/2023 5:23:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ألاء خليفه
انطلقت صباح اليوم، انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع
الجامعة لانتخاب
الهيئة الادارية ووفد المؤتمر.
ويشارك
في التصويت ما يزيد عن
40 ألف طالب وطالبة
في
22
لجنة انتخابية موزعة على مواقع الجامعة في مدينة
صباح السالم الجامعية والشويخ والجابرية، وقد فتح باب
الاقتراع الساعة
8
صباحاً ومستمر حتى الساعة
2 بعد الظهر
وبعدها تبدأ عملية الفرز.
ويتنافس في الانتخابات
4
قوائم طلابية ممثلة بالقائمة الائتلافية والاتحاد الاسلامي، والقائمة المستقلة، وقائمة الوسط
الديمقراطي، والقائمة الإسلامية.
وخلال جولة لـ"الأنباء"، على المواقع الجامعية في الشدادية والشويخ والجابرية لاحظنا إقبال ضعيف في ساعات الصباح الاولى متوقع زيادته في فترة الظهيرة وما قبل غلق الصناديق.
وشهدت لجان الاقتراع تنظيم من أعضاء وعضوات الهيئة التنفيذية كما قام رجال الأمن والسلامة بمجهود في تنظيم دخول وخروج الطلبة من لجان الاقتراع وذلك بتعليمات وإشراف من القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف الخميس.
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