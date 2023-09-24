بالفيديو والصور انطلاق انتخابات الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر لاتحاد طلبة جامعة الكويت

انطلقت صباح اليوم، انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع

الجامعة لانتخاب

الهيئة الادارية ووفد المؤتمر.

ويشارك

في التصويت ما يزيد عن

40 ألف طالب وطالبة

في

22

لجنة انتخابية موزعة على مواقع الجامعة في مدينة

صباح السالم الجامعية والشويخ والجابرية، وقد فتح باب

الاقتراع الساعة

8

صباحاً ومستمر حتى الساعة

2 بعد الظهر

وبعدها تبدأ عملية الفرز.

ويتنافس في الانتخابات

4

قوائم طلابية ممثلة بالقائمة الائتلافية والاتحاد الاسلامي، والقائمة المستقلة، وقائمة الوسط

الديمقراطي، والقائمة الإسلامية.

وخلال جولة لـ"الأنباء"، على المواقع الجامعية في الشدادية والشويخ والجابرية لاحظنا إقبال ضعيف في ساعات الصباح الاولى متوقع زيادته في فترة الظهيرة وما قبل غلق الصناديق.

وشهدت لجان الاقتراع تنظيم من أعضاء وعضوات الهيئة التنفيذية كما قام رجال الأمن والسلامة بمجهود في تنظيم دخول وخروج الطلبة من لجان الاقتراع وذلك بتعليمات وإشراف من القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف الخميس.