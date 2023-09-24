Sunday, 24 September 2023 01:02 GMT

بالفيديو والصور انطلاق انتخابات الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر لاتحاد طلبة جامعة الكويت

9/24/2023 5:23:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ألاء خليفه

انطلقت صباح اليوم، انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع
الجامعة لانتخاب
الهيئة الادارية ووفد المؤتمر.

ويشارك
في التصويت ما يزيد عن
40 ألف طالب وطالبة
في
22
لجنة انتخابية موزعة على مواقع الجامعة في مدينة
صباح السالم الجامعية والشويخ والجابرية، وقد فتح باب
الاقتراع الساعة
8
صباحاً ومستمر حتى الساعة
2 بعد الظهر
وبعدها تبدأ عملية الفرز.

ويتنافس في الانتخابات
4
قوائم طلابية ممثلة بالقائمة الائتلافية والاتحاد الاسلامي، والقائمة المستقلة، وقائمة الوسط
الديمقراطي، والقائمة الإسلامية.

وخلال جولة لـ"الأنباء"، على المواقع الجامعية في الشدادية والشويخ والجابرية لاحظنا إقبال ضعيف في ساعات الصباح الاولى متوقع زيادته في فترة الظهيرة وما قبل غلق الصناديق.

وشهدت لجان الاقتراع تنظيم من أعضاء وعضوات الهيئة التنفيذية كما قام رجال الأمن والسلامة بمجهود في تنظيم دخول وخروج الطلبة من لجان الاقتراع وذلك بتعليمات وإشراف من القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف الخميس.

MENAFN24092023000130011022ID1107128654

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث